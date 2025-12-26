Jacarta – Ministerio de Asuntos Exteriores Rusia el viernes 26 de diciembre de 2025 declaró: conexión entre Rusia y Japón continuar empeoró.

En su declaración, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso pidió Tokio hay que dejar la actitud hostildevolver la relación a su condición anterior.

Horas antes, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Andrey Rudenko, se reunió con Muneo Suzuki, miembro de la cámara alta del parlamento japonés del gobernante Partido Liberal Democrático.



El primer ministro japonés, Sanae Takaichi.

«Durante la conversación, la parte rusa destacó la importancia de los esfuerzos de la parte japonesa para mantener el trasfondo positivo de las relaciones bilaterales que se han establecido en los últimos años», citado en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, el viernes 26 de diciembre de 2025.

«Aunque las relaciones continúan deteriorándose, como resultado de las políticas hostiles de Tokio hacia Rusia», afirmó.

Para reanudar los contactos entre los países, el gobierno japonés debe tomar medidas concretas para abandonar las políticas hostiles que considera «no sirven a los intereses de Japón y su pueblo», añadió el ministerio.

El parlamentario japonés también fue informado sobre la posición de Rusia con respecto a los temas actuales de la agenda internacional y regional, así como sobre una serie de aspectos prácticos en las interacciones entre Moscú y Tokio, continúa el comunicado.