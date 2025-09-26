Las reglas virales de STNK son los requisitos para el contenido pertalita

Yakarta, Viva – Un video que muestra una nueva regla en una de las estaciones de llenado de combustibles públicos (SPBU) está en el centro de atención de los ciudadanos. El video muestra una nota que dice, «ISI Bbm Pertalito & Bio Solar debe preparar un código de barras y registro del vehículo.«

Leer también: El Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025 pronto estará presente la próxima semana. Este es un flashback del éxito 2024



Se cree que esta regla es un esfuerzo para frenar la distribución del combustible subsidiado para que sea más dirigido. El pertalito y el biosolar se encuentran en la categoría de combustible subsidiado cuyo uso a menudo causa polémicas en el campo.

Varios ciudadanos consideran que la política es razonable. Una cuenta dijo que en Balikpapan se han implementado reglas similares. Consideró que este paso podría prevenir el abuso de códigos de barras por parte de partes no autorizadas.

Leer también: Pertamina Patra Niaga asegura quejas de los autos Lexus completos y educativos



«Al mostrar a STNK puede evitar tales cosas», Él escribió.

Sin embargo, también surgieron críticas. Otras cuentas escriben una sátira llamativa.

Leer también: Mantenga el suministro de combustible, Pertamina opera la refinería de este a oeste de Indonesia



«¿No tan bien como por llevar KK, BPJS, Escritura, Diploma, Carta de amor, Carta de Tierras?» dijeron los ciudadanos en la columna de comentarios.

El comentario fue seguido de inmediato por otros ciudadanos que dijeron que esta regla era excesiva. Otras cuentas intervinas «¿Mal certificado de RT RW o no?»

Respondiendo a eso, Pertamina Patra Niaga hizo un llamamiento al público para que fuera más consciente de la desinyción relacionada con la política de BBM. A saber, mostrando STNK al comprar BBM de tipo pertalita.

La secretaria corporativa de Pertamina, Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, enfatizó que la cuestión de las restricciones al llenar hasta siete días para los automóviles, cuatro días para las motocicletas, así como una prohibición de los atrasos de impuestos de vehículos es incorrecta.

«La distribución del combustible, especialmente el combustible subsidiado, continúa funcionando de acuerdo con las disposiciones del gobierno a través del mecanismo aplicable para ser más dirigido y transparente», dijo Roberth cuando se contactó Viva automotriz, Viernes 26 de septiembre de 2025.

Pertamina invita al público a garantizar siempre la verdad de la información a través del canal oficial de la empresa.