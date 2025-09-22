





Congreso El diputado de Rajya Sabha, Pramod Tiwari, golpeó el lunes al primer ministro Narendra Modi sobre el discurso de este último sobre la implementación de reformas del impuesto sobre bienes y servicios (GST), lo que sugiere que el primer ministro debería haber emitido una disculpa a la nación ayer.

Acusando al gobierno de Narendra Modi en el centro de «saquear» ciudadanos pobres y de clase media, Tiwari dijo que el Congreso y la Oposición habían estado exigiendo solo una losa para GST basada en la idea de ‘One Nation, One Tax`.

«La pregunta que debe hacerse es quién aumentó el GST? ¿Quién puso una carga en el país al aumentarla durante ocho años? Usted (PM Modi) debería haberse disculpado ayer con la nación. El Congreso y la Oposición habían estado exigiendo solo una losa sobre la base de ‘One Nation, One Tax`. Sin embargo, saqueaste a los ciudadanos pobres y de clase media «, dijo Tiwari a Ani.

El diputado del Congreso atacó además al primer ministro Modi por pedirle a la gente que celebre la racionalización de la tasa de GST como un «festival», diciendo que él fue el que impuso GST a la medianoche.

«Ayer, el Primer Ministro dijo que este es un festival. Dijo que deberíamos celebrar porque GST se ha reducido. Usted impuso GST a las 12:00 de la noche en el Parlamento. También habló de manera similar. La gente de este país ha pagado más de 50 rupias rupias en GST. Las MIPER casi han cerrado», dijo Tiwari.

«Ahora, usted (PM Modi) tiene el coraje de pedirle a la gente que celebre el ‘Utsav’. Solo usted podría haber mostrado este coraje. Su rostro estaba diciendo que sus palabras carecían de confianza en sí mismos y coraje», agregó.

Mientras tanto, Union Petróleo Y el ministro de gas natural, Hardeep Singh Puri, dijo el lunes que las reformas de GST han traído una ola de felicidad y celebración entre las personas y pueden impulsar el producto interno bruto (PIB) del país en un 0.8 por ciento.

Las nuevas reformas de GST han entrado en vigor a partir de hoy. El ministro dijo que el camino del país hacia un Viksit Bharat pasa por la autosuficiencia.

«Además de Navratri, el presupuesto que UTSAV ha comenzado. Hay una ola de felicidad y celebración entre las personas donde sea que veas … Las tasas de GST se han reducido, lo que beneficiará a todas las secciones de la sociedad. Pero estamos celebrando algo más. Estas reformas pueden impulsar el PIB por 0.8%… nuestro camino hacia un Viksit Bharat atraviesa el autoselianza. Ha sido bienvenido por todas las secciones de la sociedad de la sociedad,».

Dijo que todas las secciones, particularmente la clase media inferior y las secciones económicamente más débiles, se beneficiarán porque las tasas de GST en diversos artículos de consumo se han reducido.

Primer Ministro Narendra ModYo, que me dirigí a la nación a través de la videoconferencia el domingo, extendí sinceros saludos a todos los ciudadanos al comienzo de Navratri, el festival de adorar a Shakti.

Comentó que desde el primer día de Navratri, la nación está dando un paso significativo en la campaña de Aatmanirbhar Bharat.

El primer ministro dijo que la implementación de las reformas de GST de próxima generación marca el comienzo de un GST Bachat Utsav (Festival de Savings) en toda la India.

Hizo hincapié en que este festival mejorará los ahorros y facilitará a las personas comprar sus artículos preferidos.

El primer ministro Modi señaló que los beneficios de este festival de ahorros llegarán a los pobres, clase media, clase media neo, juventud, agricultoresMujeres, comerciantes, comerciantes y empresarios por igual.

