Las reformas de Polri no deben reemplazar al jefe de la policía nacional

Yakarta, Viva – Viceministro Ministro de Estado (Mejor) Jurado ardiantoro dijo los esfuerzos de reforma a la Policía Nacional de Indonesia (Polri) hecho para no reemplazar Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo Sigit Prabowo.

También le pidió al público que esperara el siguiente paso por el presidente Prabowo Subianto, quien formaría la Comisión Nacional de Reforma de la Policía, incluidos asuntos técnicos que se llevarán a cabo.

«No, no hay (reemplazar al jefe de la policía nacional)», dijo el jurado al responder las preguntas del equipo de medios en el complejo del Parlamento, Yakarta, el lunes.

Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo sigit prabowo

Según él, las reformas a la Policía Nacional son la política del presidente Prabowo y no es una propuesta. Por esta razón, también le pidió al público que esperara a que el equipo llene la Comisión de Reforma de la Policía Nacional.

«Si el presidente ha transmitido la política, ¿qué esperaremos técnicamente?», Dijo.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto formó inmediatamente una comisión para evaluar y reformar a la Policía Nacional, teniendo en cuenta que la reforma policial era una de las demandas de la comunidad, incluido el Movimiento Nacional de Conciencia (GNB), que consiste en una serie de figuras nacionales y líderes interreligiosos.

En el Palacio Presidencial de Indonesia, Yakarta, el jueves 11 de septiembre, el Movimiento Nacional de Conciencia entregó sus aspiraciones y demandas directas de la sociedad civil directamente al presidente Prabowo en una sesión de diálogo, a la que también asistieron varios ministros de gabinetes rojos y blancos. La reunión duró tres horas.

Las aspiraciones con respecto a la reforma de la policía nacional transmitidas por el GNB han sido planificadas y formuladas por el presidente Prabowo. (Hormiga)