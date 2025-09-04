Las refinerías de Pertamina excedieron el objetivo operativo en el primer semestre de 2025, el marcador de combustible nacional de combustible

VIVA – Fábrica Pertamina Internacional (KPI) continúa mostrando su compromiso como una de las cadenas de seguridad energética en Indonesia. Esto se puede ver a partir del logro de KPI en la primera mitad de 2025. Actuación. La secretaria corporativa de KPI, Milla Suciyani, dijo que, en la primera mitad de 2025, KPI logró superar varios objetivos operativos previamente establecidos.

Según Milla, hasta junio de 2025, KPI logró procesar el petróleo crudo para alcanzar alrededor de 159 millones de barriles. Esa cifra excede el objetivo registrado en el plan de trabajo y el presupuesto de la compañía (RKAP), que es de 158.6 millones de barriles. Del petróleo crudo procesado, continuó Milla, KPI logró alcanzar la valiosa cifra de productos de alrededor del 84%. Este logro está por encima del conjunto de objetivos.

«Como parte de la seguridad energética nacional, nos damos cuenta de nuestra responsabilidad de producir productos Bbm y no BBM, que es una necesidad para la vida diaria de la comunidad. Por lo tanto, la optimización de las operaciones de refinería de acuerdo con el conjunto de objetivos refleja la contribución estratégica del KPI en el mantenimiento de la seguridad energética nacional. Y, por supuesto, este es el fruto de la sinergia de todas las partes, no solo el KPI interno sino también el apoyo de las partes interesadas «, dijo Milla.

Para garantizar que la planta pueda funcionar de manera óptima, el KPI continúa asegurando la confiabilidad de la fábrica. Según Milla, el KPI continúa centrándose en la gestión de la confiabilidad de la fábrica para operar de manera óptima, especialmente en las medidas preventivas.

Además, KPI también continúa luchando por las operaciones con un uso de energía cada vez más eficiente. El índice de intensidad de energía (EII) KPI está en 105, más bajo que el conjunto objetivo en el RKAP, que es 107. Esta cifra muestra la eficiencia del uso de energía en el procesamiento de aceite en la refinería. Cuanto menor sea el valor de EII, más eficiente es la refinería para consumir energía para producir combustible y productos petroquímicos.

Milla agregó, la eficiencia también estaba relacionada con el programa de descarbonización realizado por KPI, especialmente en el procesamiento. Esto afecta la reducción de las emisiones acumuladas de KPI hasta junio de 2025, donde KPI ha logrado reducir las emisiones de hasta 205 mil toneladas de CO2 equivalente, más alto que el objetivo anterior de 157 mil toneladas de CO2 equivalente.

«El logro de PAF y EII mostró que KPI no solo era superior en la producción, sino también confiable en la gestión de las refinerías. El número también muestra cómo los activos de refinería de KPI y mantenimiento de KPI, para apoyar el objetivo de emisión neta cero (NZE) o más rápido», agregó Milla.

Milla espera que este logro continúe siendo manteniéndose y mejorado en los próximos meses, por lo que KPI continúa a la vanguardia para mantener la seguridad energética nacional. Por supuesto, esto se hace sin olvidar el compromiso de continuar llevando a cabo una transición energética limpia y sostenible.

«Con este logro, KPI confirma su compromiso de presentar energía confiable, eficiente y sostenible. El alto optimismo acompañó nuestros pasos hacia el segundo semestre, con el objetivo más allá de todos los planes de producción anuales», dijo Milla.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso agregó, Pertamina a través de sus refinerías repartidas en toda Indonesia busca mantener la disponibilidad de combustible y productos petroquímicos para satisfacer las necesidades de la comunidad. A través de la productividad de la refinería, Pertamina asegura que sus productos tengan buena calidad y de acuerdo con los estándares de petróleo y gas.

«Pertamina agradeció al KPI que había asegurado la disponibilidad de combustible y productos petroquímicos que podían satisfacer las necesidades nacionales con una gestión de refinería confiable», agregó Fadjar.

KPI es una subsidiaria de Pertamina que dirige el negocio principal de procesamiento de petróleo y petroquímicos de acuerdo con los principios de ESG (medio ambiente, social y gobernanza). KPI también se ha registrado en el Compacto Global de las Naciones Unidas (UNGC) y está comprometido con los diez principios universales o diez principios de la UNGC en estrategias operativas como parte de la aplicación de aspectos de ESG. KPI continuará administrando su negocio profesionalmente para realizar su visión de convertirse en una compañía de refinería de petróleo y petroquímica de clase mundial con una responsabilidad social y amigable para el medio ambiente y tener un buen gobierno corporativo.