Las redes sociales estallan con los aviones que son el último equipo restante sin victorias

El Jets de Nueva York son el último equipo sin victorias en las primeras cinco semanas de la temporada 2025 de la NFL.

Los escuadrones previamente sin victorias, el Titanes de Tennessee y Santos de Nueva OrleansSalió del Schneid en la Semana 5.

Aaron Glenn es el primer entrenador en jefe por primera vez en Chorros Historia para comenzar su carrera con un récord de 0-5. Las redes sociales estallaron en respuesta.

Host de radio ESPN Jake Asman dijo: «El Jets de Nueva York son el único equipo sin victorias en la NFL. Patético.»

Las principales reacciones en las redes sociales a la futilidad de los Jets

«[They] no puedo dejar de hacer historia » Deportes de taburete bromeó en X anteriormente Twitter.

Dijo KFC«[the] Chorros Jugar tan mal a todos universalmente acordados 0-17 es una posibilidad muy real y el consenso es que este es el peor equipo en la historia de la franquicia … y, sin embargo, no tuvieron el peor juego del día para los deportes de Nueva York «.

«Hay juegos ganadores próximos para el ChorrosPero parecen un equipo mal entrenado y mal preparado en este momento. Los jugadores no responden bien después de hacer un juego negativo, y se vuelve en cascada en un colapso cada semana. La derrota del domingo ante Dallas es un microcosmos de todos los principales errores que han cometido en el primer mes «, Beat Reporter Nick Faria de Chorros X-Factor dijo en las redes sociales.

«Si bien no hay una forma factible de que AG esté en el asiento caliente en el año 1, los #Jets están en un lugar que no hemos visto desde la era de Kotite. Y es simplemente inexcusable con el talento que tienen en la lista», agregó Faria.

Echando un vistazo a las peores temporadas de la historia del equipo

El verde y el blanco nunca han Gone sin victorias Durante una temporada en la historia de la franquicia.

Sin embargo, sus dos peores temporadas llegaron en 1996 y 2020.

El Chorros Fui 2-14 en la última temporada de Adam Gase con el equipo en 2020. Rich Kotite fue 1-15 en su campaña final en 1996.

La luz al final del túnel …

No NFL El equipo ha superado un déficit de 0-5 para llegar a los playoffs. El Chorros son 0-5.

Puede que a los a los fanáticos no les guste, pero puede ser hora de echar un vistazo al 2026 NFL Orden de borrador. De acuerdo a Tankothonel Chorros celebraría la selección general número 1 en la primera ronda del draft del próximo año.

No necesariamente requerimos que Tankathon revele esa información, considerando el Chorros son el único equipo sin victorias restante en el fútbol.

Sin embargo, en un borrador que se proyecta que tenga múltiples quarterbacks en la primera ronda, esto podría ser exactamente lo que el médico ordenó.

Hay muchas razones por las cuales el Chorros No he ganado un juego esta temporada. Si miras las estadísticas, no dirías que el quarterback es uno de ellos.

Justin Fields No ha lanzado una intercepción durante las primeras cinco semanas de la temporada, pero ha luchado.

Se aferra a la pelota para siempre, lo que conduce a una presión adicional. Fields está luchando por leer las defensas frente a él, por lo que continúa aferrándose a la pelota.

El Chorros‘La línea ofensiva permitió 32 presiones al Vaqueros (PFF). Esto incluyó seis capturas, 10 hits y 16 apuros. El Vaqueros golpear Justin Fields 14x y lo despedió 5 [times]por NFL GSIS. [Dallas] no había tenido más de 25 presiones en ningún juego este año «, NFL Persona enterada Connor Hughes de Sny publicado.