Las recomendaciones de motocicleta de trail mejor usadas 2025, los precios comienzan en IDR 10 millones

Yakarta, Viva – Mercado sendero Utilizado en Indonesia está cada vez más lleno, especialmente de las marcas de Honda, Yamaha y Kawasaki. Se sabe que estos tres fabricantes presentan consistentemente las motos de senderos de mejor calidad. No es sorprendente que el modelo usado sigue siendo el objetivo de muchos amantes todoterreno.

Honda viene con CRF 150L, ​​que se sabe que es resistente y eficiente en combustible. El mantenimiento es fácil y el precio de reventa permanece estable. Para las unidades usadas, desde la búsqueda de Viva Automotive el sábado 4 de octubre de 2025, en 2018 alrededor de RP20-25 millones, mientras que la salida de 2023 está en el rango de RP27.5-32.5 millones.

Yamaha ofrece WR 155 R, que es un diseño potente y deportivo. Esta moto es adecuada para automovilistas que les gusta el rendimiento ágil en el terreno desafiante. El precio usado en 2019 fue de alrededor de Rp29 millones, mientras que la producción de 2023 podría alcanzar Rp34.5 millones.

Kawasaki con la serie KLX 150 ha sido durante mucho tiempo la primera opción de amantes de los senderos. Se sabe que este modelo se siente cómodo con suspensión confiable y manejo estable. El precio del antiguo KLX 150 comienza desde RP10 millones para la antigua generación, hasta alrededor de RP. 30 millones para la última salida.

Cuando se habla de excelencia, Honda proporciona eficiencia y facilidad de mantenimiento. Yamaha se destaca con gran potencia y un diseño atractivo. Kawasaki es superior a través de una variedad de modelos con un amplio rango de precios.

Partes de las tres marcas también están disponibles bien en el mercado. Se sabe que Honda se encuentra fácilmente en varias regiones. Yamaha y Kawasaki también proporcionan una red oficial que está lista para satisfacer las necesidades de los usuarios.

En el rendimiento, Honda presenta un equilibrio de energía y eficiencia. Yamaha da una fuerte sensación de poder, mientras que Kawasaki ofrece una comodidad de suspensión estable. Los tres pueden proporcionar una experiencia de manejo satisfactoria.

En términos de diseño, Honda parece simple y funcional. Yamaha da una impresión deportiva agresiva, mientras que Kawasaki permanece corriendo en un estilo de senderos distintivo. Todos tienen el atractivo del otro según el personaje del piloto.

Para los principiantes, el Honda CRF 150L es a menudo una opción debido a la facilidad de control. Yamaha WR 155 R es interesante para aquellos que quieren sentir energía extra. Kawasaki KLX 150 Flexible para principiantes y automovilistas experimentados.