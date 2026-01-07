Las recomendaciones de Kompolnas para la reforma policial son de naturaleza normativa

Jacarta – Boni Hargens, analista jurídico y político senior, evalúa las recomendaciones proporcionadas Comisionado de la Policía Nacional al Presidente Prabowo Subianto sobre la agenda de reformas policia nacionales normativo y no proporciona sorpresas ni avances significativos.

Según él, el jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, incluso ha implementado estas recomendaciones a través de la agenda de transformación interna que se ha llevado a cabo hasta ahora.

«Digo que esta recomendación es normativa porque la naturaleza de la recomendación es convencional y se conoce comúnmente en el discurso reformista. policía. «Además, la esencia de estas recomendaciones está en realidad en línea con la agenda de transformación interna de la Policía Nacional que fue iniciada por el Jefe de Policía Listyo Sigit y actualmente está siendo implementada por la institución policial», dijo Boni Hargens en su declaración del miércoles 7 de enero de 2026.

Inauguración de la Comisión Nacional de Reforma de la Policía en el Palacio Merdeka Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Según Boni, las recomendaciones de Kompolnas se pueden resumir en cuatro puntos importantes: primero, el profesionalismo que está relacionado con una mayor competencia y altos estándares de trabajo en todos los aspectos de los servicios policiales a la comunidad. En segundo lugar, la rendición de cuentas se refiere a la transparencia y la rendición de cuentas en cada acción y política adoptada por la institución de la Policía Nacional.

En tercer lugar, el humanismo, es decir, el compromiso moral de respetar los derechos humanos y un enfoque humano en la aplicación de la ley. En cuarto lugar, la capacidad de respuesta se refiere a la capacidad de responder a las necesidades de las personas de forma rápida y adecuada en diversas situaciones.

«Esta alineación muestra que hay continuidad en la visión de la reforma policial, pero también indica la necesidad de más innovación para que la reforma pueda producir un impacto más sustancial y mensurable», dijo.

Boni Hargens enfatizó que lo que realmente necesita la Policía Nacional es un enfoque reformador integral, que no sólo considere los ideales del cambio sino también las realidades sobre el terreno. Según él, este enfoque debe ser capaz de unir las expectativas de la comunidad de una mejor institución policial con las condiciones reales que enfrenta la policía en el desempeño de sus deberes y funciones diarias.

«La reforma policial no puede verse como un proceso lineal y simple. Requiere una comprensión profunda de la complejidad organizacional, la cultura laboral, las limitaciones de recursos y los desafíos externos que influyen en el desempeño de las instituciones policiales. Sin esta comprensión holística, los esfuerzos de reforma corren el riesgo de convertirse en un mero discurso normativo difícil de implementar de manera efectiva», explicó.