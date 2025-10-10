Las razones del comité para no seleccionar a Donald Trump como premio Nobel de la Paz 2025

Oslo, viva – Comité Premio Nobel noruego declarado Premio Nobel de la Paz El año 2025 fue entregado a María Corina Machado, una valiente luchadora venezolana que fue valiente y comprometida con mantener el fuego de la democracia en medio de la oscuridad más oscura.

Lea también: María Corina Machado cumple 3 criterios de luchadora por la paz en el Nobel Wasiat 1895



María Corina Machado ha liderado la lucha por la democracia frente al creciente autoritarismo en Venezuela.

«Recibió el Premio Nobel de la Paz por su incansable trabajo en la lucha por los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», dijo el comité en su anuncio.

Lea también: ¡Trump no! La líder de la oposición venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025





El presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, anunció los ganadores del Premio Nobel de la Paz Foto : https://www.nobelprize.org/

Se sabe que miles de personas han propuesto nombres, tanto miembros del gobierno como del parlamento; actual jefe de estado; profesor universitario de historia, ciencias sociales, derecho y filosofía; y ex premio Nobel de la Paz, entre otros.

Lea también: ONU: El alto el fuego en Gaza no debería ser una falsa esperanza para Palestina



Este año son 338 nominación. La lista completa está guardada en una bóveda durante 50 años.

Si bien la lista completa de nominados se mantiene en secreto, los nominados son libres de revelar sus detalles. No hay forma de comprobar que han hecho lo que dicen.

Entre los nombres revelados este año, Donald TriunfoPresidente de los Estados Unidos (EE.UU.), es la figura empujada a ganar el Premio Nobel de la Paz 2025. Trump fue propuesto para la nominación por los líderes de Camboya, Israel y Pakistán.

Los líderes de Rusia y Ucrania que están en guerra también dieron su apoyo a que Trump ganara el Nobel, por sus esfuerzos por reconciliar a los dos países.

Trump ha dejado claro en repetidas ocasiones que quiere el premio. De hecho, en los últimos días, antes de la fecha del anuncio del premio, Trump y sus allegados se han vuelto cada vez más agresivos en su retórica.

«No sé qué van a hacer realmente, pero sé esto: nadie en la historia ha terminado ocho guerras en el espacio de nueve meses, y yo he detenido ocho guerras», dijo Trump el jueves.

«Así que no tiene precedentes, pero tuvieron que hacer lo que hicieron. Lo que hicieron no importa. Lo sé: no lo hice por eso (el Premio de la Paz). Lo hice porque salvé vidas».

¿Por qué no Trump?

Cuando los periodistas le preguntaron sobre el deseo público de Trump de ganar el premio de la paz, el presidente del Comité del Nobel de la Paz, Jorgen Watne Frydnes, respondió que simplemente basaban su decisión «en el trabajo y la determinación de Alfred Nobel».

«Recibimos miles de cartas cada año de personas que quieren transmitir lo que creen que traerá la paz. Este comité se reunió en una sala llena de retratos de todos los ganadores, y la sala estaba llena de coraje e integridad», dijo.

«Así que basamos nuestra decisión únicamente en el trabajo y la determinación de Alfred Nobel», continuó.

Se sabe que el ganador del Premio Nobel de la Paz es un individuo que se ajusta a la descripción contenida en el testamento de Alfred Nobel de 1895.

El testamento del Nobel establece que el premio debe otorgarse a la persona «que haya hecho mejor o más para promover la amistad entre naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y el establecimiento y promoción de congresos de paz».

El Premio Nobel de la Paz es elegido por un comité de cinco personas que serán seleccionadas por el Storting noruego (parlamento noruego) desde 1897. El premio se otorga a la persona más meritoria, independientemente de si es escandinava o no, según la voluntad del Nobel.

Los miembros del Comité Nobel 2025 son Jorgen Watne Frydnes (presidente del comité) y Asle Toje, Anne Enger, Kristin Clemet y Gry Larsen (miembros del comité).