Las protestas globales estallan después de que Israel intercepta Gaza Aid Flotilla







Después de la intercepción de Israel de la flotilla global Sumud con ayuda humanitaria a GazaLas protestas mundiales han estallado con manifestantes que exigen sanciones más fuertes contra Israel. Las multitudes se reunieron el jueves en continentes desde Europa hasta Australia y Sudamérica para protestar contra el bloqueo de la Armada israelí. El bloqueo consistió en 41 barcos que transportaban al menos 400 personas, incluidas figuras prominentes como la activista climática Greta Thunberg y los políticos, que intentaban llegar a Gaza.

Después de la intercepción, Global Sumud Flotilla publicó en Instagram el viernes declarando: «Este es un ataque ilegal contra humanitarios desarmados. Hacemos un llamado a los gobiernos e instituciones internacionales que exigan su seguridad y liberación inmediata». David Adler, quien estaba a bordo del barco Flotilla, publicó el miércoles en X el miércoles diciendo: «Cuando escuchas que hemos sido interceptados, y lo escucharás, en las próximas horas, por favor no tengas miedo. Sabíamos a lo que estábamos navegando. Hicimos esta decisión con ojos abiertos y corazones completos». Esto es momentos antes de que se bloqueara toda la comunicación del barco.

En BarcelonaAlrededor de 15,000 manifestantes marcharon. París vio aproximadamente 1000 manifestantes en Place de la Republique, mientras estaba en Marsella. En Italia, las manifestaciones se extienden por las principales ciudades.

