





Las protestas que se extendieron por todo Irán se acercaron a la marca de dos semanas el sábado, y el gobierno del país reconoció las manifestaciones en curso a pesar de la intensificación de la represión. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. dice que Irán está en “grandes problemas” y nuevamente advirtió que podría ordenar ataques militares mientras videos mostraban protestas antigubernamentales en todo el país y las autoridades bloquearon Internet para frenar los crecientes disturbios.

«Irán está en un gran problema. Me parece que la gente está tomando ciertas ciudades que nadie pensó que fueran realmente posibles hace apenas unas semanas», dijo Trump el viernes. Trump, que bombardeó Irán en junio y advirtió a Teherán la semana pasada que Estados Unidos podría acudir en ayuda de los manifestantes, emitió otra advertencia: “Será mejor que no empiecen a disparar porque nosotros también empezaremos a disparar”.

«Sólo espero que los manifestantes en Irán estén a salvo, porque ese es un lugar muy peligroso en este momento». Triunfo agregado.

Con Internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. Pero el número de muertos en las protestas ha aumentado a al menos 65 personas asesinadas y más de 2.300 detenidas, según la Agencia de Noticias Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente