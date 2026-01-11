Las protestas en Irán entran en su tercera semana mientras el número de muertos aumenta a al menos 116







Protestas a nivel nacional desafiantes IránLa teocracia alcanzó el domingo la marca de dos semanas, cuando el número de muertos en la violencia que rodeó las manifestaciones alcanzó al menos 116 personas asesinadas, dijeron activistas.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, dio la nueva cifra y dijo que los arrestos también habían llegado a más de 2.600 personas. La agencia ha sido precisa en múltiples rondas de disturbios anteriores.

El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, ha anunciado una próxima represión, a pesar de las advertencias del presidente Donald Trump de que Estados Unidos podría intervenir para proteger a los manifestantes pacíficos.

Teherán intensificó sus amenazas el sábado, y el fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, advirtió que cualquiera que participe en las protestas será considerado un «enemigo de Dios», un cargo penado con la pena de muerte.

