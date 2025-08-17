Las protestas de Chennai estallan sobre la orden de perros callejeros de SC después de Delhi Disturbios







Los amantes de los animales y los activistas de los derechos organizaron una protesta en Chennai el domingo contra el Tribunal Supremo Directiva ordenando que todos los perros callejeros en Delhi-NCR se trasladen a refugios en ocho semanas, informó ANI.

Las manifestaciones de Chennai se produjeron pocos días después de que se celebraron protestas similares en la capital nacional.

El viernes, la policía de Delhi registró cuatro FIRS vinculados a las protestas organizadas por amantes de los perros los días 11 y 12 de agosto en el distrito de Nueva Delhi, que tuvo lugar sin permiso previo, informó ANI. Las autoridades dijeron que las protestas continuaron a pesar de las órdenes prohibitorias bajo la Sección 163 del Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), anteriormente la Sección 144 del CRPC, impuesta como parte de la seguridad del Día de la Independencia. Según la policía, las tensiones se intensificaron cuando los oficiales intentaron dispersar a los manifestantes, lo que provocó enfrentamientos en algunos sitios.

«Aquellos que se negaron a irse a pesar de las repetidas solicitudes fueron detenidas. Se tomarán medidas legales contra todos los encontrados que violan la ley», dijo la policía de Delhi.

Según lo informado por ANI, videos de la Delhi Las protestas se volvieron virales en las redes sociales. Un clip mostró que el oficial de la estación de la estación de la estación de policía de Tughlaq Road fue maltratada, mientras que otro capturó una confrontación entre una subinspectiva y una manifestante dentro de un autobús.

El protestas fueron activados por la orden del 11 de agosto de la Corte Suprema que ordenó a las autoridades que eliminaran a los perros callejeros de los espacios públicos en Delhi, Noida, Ghaziabad, Gurugram y Faridabad y los albergan en refugios, sin animal capturado permitido en las calles.

El jueves, un banco de tres jueces de jueces Vikram Nath, Sandeep Mehta y NV Anjaria reservaron su decisión sobre peticiones que desafían la directiva. El banco dijo que emitiría una orden provisional después de escuchar todos los argumentos, informó ANI.

En la audiencia, el procurador general Tushar Mehta, que representa al gobierno de Delhi, argumentó que había una «minoría vocal fuerte» que se oponía a la orden, mientras que una mayoría de «mayoritaria silenciosa» apoyaba una acción estricta.

«En una democracia, hay una mayoría vocal y una que sufre en silencio. Habíamos visto videos de personas comiendo pollo, huevos, etc., y luego afirmando ser amantes de los animales. Era un problema para resolverse. Los niños estaban muriendo … La esterilización no detuvo a las rabias; incluso si los inmunizó, no detuvo la mutilación de los niños», mehta submisitó, informó Ani.

También citó datos de la Organización Mundial de la Salud, afirmando que en 2024, India informó 37 mordeduras de perros lakh y 305 muertes relacionadas con la rabia, la mayoría de ellos entre los niños menores de 15 años. «Los perros no tienen que ser asesinados … tienen que ser separados. Los padres no pueden enviar a los niños a jugar. Nadie es un enemigo de animales», agregó.

El abogado principal Kapil Sibal, que representa a una ONG, cuestionó si las autoridades municipales tenían una infraestructura adecuada para alojar a los perros. «Ahora, los perros son recogidos. Pero la orden dice que una vez que están esterilizadas, no los dejen en la comunidad», argumentó, instando a la corte a permanecer la orden del 11 de agosto, informó ANI.

El defensor principal Abhishek Manu Singhvi también se opuso a la directiva, señalando que la rabia en Delhi estaba bajo control. Él dijo, «Perro Existen bocados, pero ha habido cero muertes de rabia en Delhi este año. Por supuesto, las bocados son malos, pero no puedes crear una situación de terror como esta «.

El banco observó que el problema estaba en el fracaso de los cuerpos locales para implementar adecuadamente las reglas de control de la natalidad de los animales. El juez Nath señaló: «Las reglas y las leyes son enmarcadas por el Parlamento, pero no se les sigue. Las autoridades locales no están haciendo lo que deberían estar haciendo. Por un lado, los humanos están sufriendo, y por otro lado, los amantes de los animales están aquí».

En su orden detallado, la Corte Suprema aclaró que su Directiva del 11 de agosto no era un «impulso momentáneo», sino el resultado de casi dos décadas de inacción por parte de las autoridades sobre un asunto que afectaba directamente la seguridad pública, informó ANI.

Según lo informado por ANI, un banco separado de jueces JB Pardiwala y R Madadev también intervinieron, enfatizando que el asunto se refiere a el bienestar humano y animal. «Esto no es personal», dijo el banco.

(Con entradas de ANI)





