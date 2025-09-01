Las propias lecciones cívicas de Dios de Kerala







La combinación de desayuno appam y estofado de tubería se sintió como un delicioso y cálido abrazo, como el monzón Las nubes pintaron un cielo gris que finalmente se rompió en un aguacero constante. El mes pasado, una visita a la parada de silbato a la casa familiar de un querido amigo para el servicio conmemorativo de su difunto padre, en los interiores de Piravom en Mamalassery, reiteró por qué el estado es posiblemente uno de los más limpios de la India. El alto sentido cívico que está arraigado en el ADN de la mayoría de los ciudadanos debe ser visto para creer.

Después de ese desayuno, organizado después del servicio en un salón comunitario cerca de la iglesia, noté que en lugar de dejar sus platos a la mesa, una vista que estamos tan acostumbrados a ver en las comidas comunitarias, ya sea para una boda, festival O cualquier otra ocasión familiar: aquí, cada individuo, joven y viejo, se dirigió a un alto contenedor de acero inoxidable cilíndrico, donde eliminaron sus sobras cuidadosamente; Después de esto, cada uno de ellos colocó estas placas usadas en un gran fregadero de lavado cerca. Estaba perplejo por esta rutina sin complicaciones que se hizo de manera perfecta. No se detectó un trozo de comida en el revestimiento del piso de ese recipiente. Otra sorpresa, dada lo que estamos acostumbrados a notar en torno a los contenedores de desechos en nuestro país, ya sea en una reunión pública o una celebración privada en un salón comunitario.

Incluso el área alrededor de las cuencas de lavado comunes estaba impecable y sin grandes charcos de agua. ‘¡Qué civilización rara es esta!’ Me pellizcé mientras veía esta escena despliegue, hasta que la última persona terminó su desayuno en el lugar de limpieza chirriante.

El día anterior, mientras navegamos a través de la carretera para llegar a la casa de la familia, casi no había una vista; No se esparcieron desechos plásticos a ambos lados de la carretera; basura Los contenedores eran en abundancia, y apenas vimos una acumulación de desechos durante el pintoresco viaje de 2.5 horas empapado de lluvia. Era un espectáculo para saborear, y también se hizo una mueca, dado que esta no es una vista común, incluso en la India del pueblo pequeño. Más tarde, mientras exploramos los terraplenes del impresionante río Muvattupuzha alimentado con monzón que corre junto a la casa, aprendí cómo la localidad estaba haciendo un poco para preservar la salud, la belleza natural y la herencia del vecindario. Piravom es el hogar de un famoso templo hindú, como lo es para varias iglesias, todas las cuales se abren camino a lo largo de un sendero que está abierto al público. Sin embargo, los lugareños se aseguran de que no haya hacinamiento de turistas y entusiastas, interesados ​​en explorar demasiado el área. Los números están en control, y cada se detiene a lo largo de este largo e tortuoso sendero se recoge con sensibilidad, teniendo en cuenta las tradiciones locales, la limpieza y la santidad, ya sea para un hogar ancestral o un lugar de culto, incluido el camino que conduce a él. En lo profundo del corazón del follaje del río, mientras negociamos las esquinas y se doblamos a lo largo de una sección de esta ruta de caminata, gradualmente me di cuenta de la atención y el esfuerzo extremos que se convirtieron en una zona plástica y libre de basura.

De hecho, la casa ancestral de mi amiga es la parada del almuerzo en esta ruta, donde su difunto padre había construido un maquano que ofreció una vista elevada del amado río por millas. Si bien los participantes reciben una suntuosa comida de Suriani, también se les alienta a limpiar en caso de que traigan comestibles y refrescos, dejando así el espacio tan impecable como antes de llegar. Surgió como si un conjunto no escrito de mandamientos fuera seguido por cada hogar del vecindario y más allá, salvaguardándolo y asegurando que el sentido cívico importara, por encima de cualquier otra cosa.

Un paseo por la noche junto a la plaza del pueblo [with only one traffic signal!] Lanzó algunas instancias más de esta mentalidad. Aparentemente, y en una agradable aparición de lo que estamos acostumbrados a escuchar [again!]Los corporadores locales desconfían de enfrentar votantes infelices, y los altos niveles de alfabetización juegan un papel clave. Los datos y registros relacionados con el bloque y las áreas más grandes son implementadas por el local promedio. Esperan responsabilidad de todo, desde el suministro de agua, hasta buenas carreteras y una mejor infraestructura. Los ayuntamientos son frecuentes, y el hombre y la mujer comunes no dudan en [and is allowed to] Detener su convoy a mitad de camino, para abordar un problema o compartir una queja. «Se trata de confianza», compartió un residente, subrayando la relación de trabajo perfecta que se produce entre ambos lados.

En la estadía de menos de 48 horas, había lecciones en todas partes para proteger a este verde paraíso. Estaban siendo redactados, tranquilizadores, por el residente, y lo que es más importante, cumplidos por toda la localidad, con el apoyo de los legisladores. El propio país de Dios está a la altura de su elevado sobrenombre.

La editora de las características del medio día, Fiona Fernández, disfruta de las vistas, sonidos, olores y piedras de la ciudad … donde la tinta y la inclinación la lleven. Ella tuitea @bombayana

