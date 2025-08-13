Las prisioneras abrasivas en la estación de policía de Luwu, Aipda ML amenazó con ser despedidas

LuwuVIVA – Casos supuestos abuso a Hogar mujer por miembros sin escrúpulos de la Policía Nacional empañó el buen nombre de la institución policial. Este vergonzoso evento ocurrió en el Luwu Mapolres, South Sulawesi, la semana pasada.

El presunto autor con las iniciales AIPDA ML, que estaba de servicio en la estación de policía de Luwu, ahora ha sido asegurada y detenida en la Célula Provost de la Policía de Luwu para el proceso de inspección.

El jefe de policía de Luwu, AKBP Adnan Pandibu, enfatizó que la investigación de este caso se realizó de manera profesional y transparente. Se aseguró de que no habría tolerancia para los miembros involucrados en violaciones graves, especialmente aquellos que empañaron el honor de la institución.

«Si se prueba, AIPDA ML será sentenciado a sanciones estrictas en forma de despido de despido (PTDH) de la policía», dijo Adnan, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Mientras tanto, la policía de Kasi ProPam Luwu, AKP Mirwan Herlambang, reveló que este caso fue revelado después de que la víctima, una prisionera con las iniciales RI (50), se quejó a su familia cuando fue visitado en el Centro de Detención de la Policía de Luwu.

«Inmediatamente seguimos el informe de las familias de las víctimas. En la actualidad, la investigación y el examen de testigos están en curso», dijo el AKP Mirwan.

La información recopilada dijo que la víctima todavía está experimentando un período de detención en la estación de policía de Luwu en un caso separado. La policía ha brindado asistencia a las víctimas durante el proceso legal.

Este caso agrega una larga lista de violaciones disciplinarias y el código de ética cometido por funcionarios en el país. El público también espera que el proceso legal pueda funcionar a fondo y proporcionar un efecto disuasorio, para montar la confianza pública en las instituciones policiales.