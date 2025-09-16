Las primeras películas de Ray de la India marca el hito de la década con la pizarra de seis imágenes

First Ray FilmsLa compañía de producción independiente con sede en Mumbai fundada por actor-productor-director Anshuman Jhaha presentado una pizarra de seis películas, ya que marca su décimo aniversario.

La compañía ha producido películas de género, incluido el thriller de redes sociales «Mona_Darling» (2016), la película LGBTQ+ Road Trip «Hum Bhi Akele, Tum Bhi Akele» (2020) y la película de acción «Lakadbaggha» (2023).

Se programan tres películas para el lanzamiento teatral en los próximos seis meses. El debut como director de JHA, el thriller de comedia negro «Lord Curzon Ki Haveli», seguido de «Hari Ka Om» de Harish Vyas y la secuela «Lakadbaggha 2», que completó la producción a principios de este año.

La compañía también comenzará la producción en tres nuevos proyectos en 2026, trabajando con directores de debut establecidos y establecidos. La pizarra incluye un thriller noir sin título ambientado en Mumbai en la cúspide del milenio sobre gemelos, para ser dirigido por «un galardonado cineasta indio de firebrand», «Bajrangi», dirigida por Parth Saurabh («Pokhar Ke Dunu Paar») y «Ovi & the Monk», el debut de Jasraj Padhaye.

«Ovi & the Monk» se centra en un niño que viaja a través del Himalaya para reunir a un perro con su dueño después de la muerte de su padre durante la pandemia. «Bajrangi» se desarrolla en Bihar y examina temas de servicio y tradición en la India contemporánea.

«Siempre he creído que las películas no fallan, los presupuestos fallan», dijo Jha. «Para nosotros haber sobrevivido durante más de una década, es un testimonio del público que está dispuesto a abrazar historias que son frescas, disruptivas y honestas. Estoy profundamente agradecido con nuestros inversores cuya fe nos ha mantenido en marcha: su creencia demuestra que las películas no solo pueden tener un impacto cultural sino también un juego rentable a largo plazo, como lo que A24 ha mostrado globalmente».

JHA agregó: «Espero que lo convierta en un ecosistema que sobrevive más allá de mí. No estamos creando proyectos, estamos creando cine honesto, en colaboración con el talento de todo el mundo, que resistirá la prueba del tiempo, con suerte. Nuestra pizarra es audaz, disruptiva y con suerte inolvidable».