Las primeras palabras de Pratama Arhan después del divorcio Azizah Salsha

VIVA – Pratama Arhan en medio de la fase difícil de su vida. Fuera del campo, el hogar con una celebridad Azizah salsha terminó en la corte. Mientras que en el campo, su posición está en Equipo nacional Indonesia está cada vez más marginada.

Leer también: Después de debutar con Sassuolo, Jay Idzes llegó a Surabaya



La semana pasada, se reveló que el retroceso de 23 años se fue a un juicio de divorcio con Azizah en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang. Su matrimonio solo duró dos años desde que se casó oficialmente el 20 de agosto de 2023.

Arhan actualmente defiende a Bangkok United en la Liga Tailandesa. Sin embargo, a pesar de que se había sometido a pretemporada completa con el entrenador de Totchtawan Sripan, aún no pudo penetrar en el equipo principal.

Leer también: Confesión honesta del entrenador coreano antes del equipo nacional indonesio U-23: Old Lesuries aún impresas



En los primeros cuatro partidos de la temporada 2025/26, Arhan solo se jugó dos veces como sustituto. Cayó tres minutos contra Rayong FC, luego 18 minutos contra BG Pathum United. Mientras que otros dos partidos, incluido el duelo de la Liga de Campeones Asiático contra el CD de Rongcheng, solo se convirtió en un espectador desde el banco.

La falta de minutos de juego hace que Patrick Kluivert vuelva a tacharlo de la lista de escuadrones Equipo nacional indonesio. Garuda está programado para enfrentar a Taiwán y el Líbano en el descanso internacional de septiembre. Es decir, Arhan tiene tres descansos internacionales consecutivos no contados Kluivert.

Leer también: Países Bajos, Francia continuó Surabaya, la lucha de Calvin Verdonk por una carrera en Europa y el equipo nacional indonesio



Después de que surgen las noticias del divorcio, Arhan finalmente hizo un sonido a través de su cuenta personal de Instagram. «Persiguiendo la gloria», escribió el jugador de Blora el domingo 31 de agosto de 2025

La carga se inundó inmediatamente con comentarios, especialmente de mujeres que brindan apoyo moral.

Aunque su carrera se está desvaneciendo, muchas personas creen que Arhan todavía tiene un futuro. TransferMarkt evalúa que el factor de edad puede ser un capital para aumentar.

«Si observa la edad y la experiencia, Pratama Arhan todavía tiene tiempo para adaptarse a la condición del equipo en sí. Aunque en las últimas dos temporadas (en Japón y Corea del Sur) se puede decir que Pratama Arhan es mínimo para jugar horas, pero con las habilidades que debería tener con Bangkok United, Arhan, puede mostrar su mejor actuación», escribió Transfermarkt.