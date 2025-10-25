





Los resultados de las primeras encuestas de Rajya Sabha en Jammu y Cachemira tras convertirse en Territorio de la Unión siguió la línea esperada, con la gobernante Conferencia Nacional asegurando tres escaños el viernes y el BJP logrando el último, en gran parte debido a una posible votación cruzada estratégica de unos pocos independientes y la Conferencia Popular.

abstención.

El viernes se llevó a cabo la votación para los cuatro escaños de Rajya Sabha y todo el proceso se dividió en tres notificaciones. Chowdry Mohammed Ramzan del NC tuvo una competencia directa con Ali Mohammed Mir del BJP en uno de los asientos. El candidato del NC obtuvo 58 votos, mientras que el BJP sólo logró la fuerza del partido de 28.

En el segundo escaño, Sajjad Kitchloo, del NC, tuvo una lucha directa contra Rakesh Mahajan, del BJP. Kitchloo obtuvo 57 votos y el BJP logró 28. Un voto del NC fue rechazado.

Para la tercera notificación, el CN ​​había presentado dos candidatos: GS Oberoi, también conocido como Shammi Oberoi, e Imran Nabi Dar. El BJP, por otro lado, envió a su jefe de unidad de Jammu y Cachemira, Sat Sharma. Oberoi obtuvo 31 votos, mientras que Dar sólo pudo lograr 21. El candidato del BJP obtuvo 32 votos, lo que indica que el partido obtuvo cuatro votos más, probablemente de los MLA independientes. Se rechazaron tres votos.

Jammu y Cachemira Ministro Principal Omar Abdullah felicitó a los tres candidatos del Carolina del Norte que fueron elegidos para Rajya Sabha y dejó en claro que todos los votos de los partidos permanecieron intactos en las cuatro elecciones, y el agente electoral vio cada desliz electoral.

