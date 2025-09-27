Las preocupaciones invierten para el estado de Florida WR después de la asalto de Virginia Field

Lo que terminó siendo un salvaje el viernes por la noche el 26 de septiembre en el fútbol universitario, No. 8 Estado de Florida estaba molesto en tiempo extra doble, 46-38, por Virginia en el camino en la competencia ACC. Fue la primera victoria de los Cavaliers Top 10 desde que venció a los Seminoles en 2005.

Para sorprender, los que están dentro del Estadio Scott estaban emocionados con la victoria, así que sabías lo que vendría después. Una asalto de campo de un tipo raramente visto.

Florida State tuvo una última oportunidad, necesitando anotar un touchdown y convertir un dos puntos para forzar otro tiempo extra. Pero el mariscal de campo Tommy Castellanos pase al receptor abierto Squirrel White cayó incompleto. Segundos después, una avalancha completa de estudiantes y fanáticos de Virginia se derramó de las gradas, inundando el campo en celebración.

Las redes sociales se iluminaron inmediatamente con preocupación por White, quien desde los ángulos de televisión parecía estar pisoteado a medida que se desarrollaba el caos.

«La tormenta de campo de Virginia puede ser la tormenta de campo más rápida que he visto. No estoy seguro de que el receptor de FSU incluso salió vivo», Dave Portnoy de Barstool escribió.

«Oraciones para FSU WR. Desapareció rápidamente», » El ex mariscal de campo de Georgia, Aaron Murray, agregó.

Squirrel White aparece bien después de Virginia Field Storm

El estado de Florida aún no ha publicado una actualización oficial, pero múltiples cuentas de redes sociales indicaron que White, que tuvo dos capturas para cinco yardas, estaba ileso Después de la asalto.

El entrenador en jefe de los Seminoles, Mike Norvell, ofreció el posgro de tranquilidad. «Tenemos a todos en el vestuario», dijo.

De acuerdo a ESPNOtros pueden no haber sido tan afortunados.

«Mientras que los jugadores o entrenadores aparentemente resultaron heridos, los testigos vieron al menos un fanático sacado del campo en una camilla y al menos una docena de personas atendidas por el personal del estadio».

El caos ocurrió tan rápido que el entrenador en jefe de Virginia, Tony Elliott, ni siquiera tuvo la oportunidad de estrechar la mano de Norvell.

«Espero que nadie se lastime», dijo Elliott. «No quieres ver eso. Odio no tener la oportunidad de ir a la mano del entrenador Norvell, porque tengo un tremendo respeto por él y lo que ha hecho con ese programa».

Espere que Virginia reciba una multa considerable de ACC

Esto puede disminuir como una de las tormentas de campo más épicas en la memoria reciente. Para un programa que no había publicado una temporada ganadora en cinco años, esta fue una celebración muy atrasada.

«Así es como se supone que es el estadio Scott», dijo Elliott. «Eso es lo que imaginé cuando decidí tomar el trabajo aquí … se sintió como un tipo de juego de campeonato y eso es lo que deseamos ser como programa. Ahí es donde queremos ir».

Pero la celebración vendrá con consecuencias financieras. El ACC este verano instaló una nueva política Con respecto a las tormentas de campo que incluyen multas crecientes. Debido a que esta fue la primera violación de Virginia, la multa probablemente será de $ 50,000. Un segundo saltaría a $ 100,000, y un tercio o más durante un período de dos años alcanzaría $ 200,000.

Ahora 4-1 en general y 2-0 en el ACC, los Cavaliers pueden considerar $ 50,000 un pequeño precio para pagar una victoria que podría impulsarlos a la carrera por el título de la conferencia en diciembre.