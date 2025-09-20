El actor nacido en el Barcelona Eduard Fernández recibió el premio de cinematografía nacional 2025 el 20 de septiembre del Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el 73º Festival de Cine de San Sebastián. El premio, otorgado por el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura (ICAA), conlleva un premio en efectivo de € 30,000 ($ 35,100).

A la ceremonia de premiación asistieron varias figuras culturales y representantes institucionales, incluida la productora de El DESEO, Esther García, que había recibido el Premio de Logro de Carrera de Donostia en la ceremonia de apertura del festival la noche anterior.

Después de reflexionar brevemente sobre sus primeros días en el cine, un Fernández conmovido visiblemente terminó su discurso sacando un chal de Keffiyeh para envolver sus hombros, diciendo: «La atrocidad que está sucediendo en Palestina, la salvajería de la salvajería de una palabra, genocidio o no es irrelevante, aunque es importante. Dicho, leyendo los nombres de niños menores de dos años que habían muerto como resultado de la guerra.

Repitió un grito que comenzó en el San SebastiánLa noche de apertura, donde los manifestantes con banderas palestinas interrumpieron los procedimientos de la alfombra roja fuera del lugar del festival, el Kursaal, y donde Pedro Almodóvar, después de entregar el premio a García en la ceremonia, también pidió fin a la guerra. «¡Deténgalo ahora!» García exclamó en su discurso de aceptación.

«Quieren matarlos a todos de la manera más cruel y brutal», continuó Fernández, y agregó que «aquellos que no se ven conmovidos por las atrocidades que vemos todos los días en la televisión tienen un profundo problema con su humanidad».

«Gaza es un espejo en el que todos aparecen, nos guste o no ”, declaró.

El jurado del Premio Nacional de Cinematografía de 2025 seleccionó por unanimidad a Fernández «por ser uno de los actores más destacados de nuestro cine y por haber tenido un 2024 excepcional con dos actuaciones notables en dos películas completamente diferentes: el hombre noble que lucha por el bien común en ’47’ (‘El 47’), y el que ganó el GO GO GOBE FOR BEAT ACTOR por el Best For For, ‘,’ (‘(el’ (El 47 ‘)), y el que ha ganado el GO GO GOBE FOR EL ACTOR DE BEJOR DE BEJO por,’, ‘ y figura contradictoria de Enric Marco «.

También había hecho su debut como director con su cortometraje «El OTro», señalaron.

El codiciado premio reconoce las contribuciones más destacadas al cine español. El premio, que generalmente presenta el Ministro de Cultura durante el festival, reconoció a la productora de «Alcarràs» María Zamora en su edición anterior, uniéndose a una lista de luminarias en el cine español, incluidas Penélope Cruz, José Sacistán, Isabel Coixet, Antonio Banderas, Fernando TrueBaCarla Simón y muchos otros.