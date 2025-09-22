Las preguntas del Congreso sobre si los beneficios de reducción de GST se aprobarán a los consumidores







Con tasas de GST reducidas en varios elementos que entran en vigencia, el Congreso El lunes, la reforma «limitada» llega ocho años demasiado tarde y un «gran signo de interrogación» sigue siendo si los beneficios de la reducción de impuestos se transmitirán a los consumidores.

El secretario general del Congreso a cargo de las comunicaciones, Jairam Ramesh, dijo que la Autoridad Nacional de Profiteamiento (NAA) se estableció en virtud de la Sección 171 de la Ley Central de Impuestos de Bienes y Servicios, 2017, para monitorear si los recortes de tasas de GST resultaron en la reducción de los precios del consumidor, pero se sintió «sin dientes» por el gobierno de Narendra Modi con una notificación emitida el 30 de septiembre de 2024.

«No debería ser un caso de` votar chori` por un lado y `munafakhori (depósito)` por otro lado con las personas que no obtienen los beneficios de la reducción de GST «, dijo Ramesh a PTI.

También afirmó que las «complejidades procesales» no se han aliviado en las reformas a pesar del hecho de que era muy necesario.

Ramesh señaló que en el lanzamiento de GST en 2017, Rahul Gandhi Y el Congreso había señalado los problemas y afirmó que lo que se trajo era el «Impuesto Gabbar Singh».

«El gobierno de Modi se burló de él y el Congreso, ignoró las preocupaciones y no presentó cambios. Ahora que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto aranceles, se han visto obligados a mejorar la estructura fiscal y lo están celebrando como un festival. Este gobierno hace un evento de todo, ya que su enfoque se centra en la atención de los problemas reales», le dijo a PTI.

Al golpear al primer ministro Narendra Modi, Ramesh dijo que cuando era el primer ministro de Gujarat, se opuso a la propuesta GST de la actual UPA durante ocho años de 2006 a 2014.

«Hemos estado exigiendo una reforma del GST régimen desde 2017, pero la reforma que se ha llevado a cabo ocho años demasiado tarde es limitada. Las complejidades procesales no se han facilitado, lo cual era muy necesario. También hay un gran signo de interrogación sobre si los beneficios de la reducción de impuestos se transmitirán a los consumidores o no «, dijo Ramesh.

Afirmó que esta reforma no es un «GST 2.0» que el Congreso ha sido exigente, pero en el mejor de los casos puede denominarse «GST 1.5».

El Congreso del domingo acusó a Modi de tomar «la sola propiedad» de las enmiendas hechas al régimen de GST y dijo que las reformas actuales fueron inadecuadas, con problemas sobresalientes, incluida la demanda de los estados para una extensión de compensación por otros cinco años, no se abordaron.

El partido de la oposición criticó las reformas como «aplicar una curita después de infligir heridas profundas» y dijo que el gobierno debería disculparse al público por su GST por artículos esenciales.

En su discurso a la nación el domingo, Modi dijo que un «GST Bachat Utsav (Festival de ahorros)» comenzará desde el primer día de NavratriY junto con la exención del impuesto sobre la renta, será una «doble bonanza» para la mayoría de las personas.

En respuesta a la dirección, Ramesh había dicho que Modi se dirigió a la nación para «reclamar la propiedad exclusiva de las enmiendas hechas al régimen de GST por el Consejo GST, un organismo constitucional».

El Congreso Nacional de la India ha argumentado durante mucho tiempo que el impuesto sobre bienes y servicios ha sido un «impuesto supresor de crecimiento», dijo el domingo.

«Está plagado de una gran cantidad de soportes fiscales, tasas impositivas punitivas para artículos de consumo masivo, evasión a gran escala y clasificación errónea, cargas costosas de cumplimiento y una estructura de impuestos invertida (menor impuesto sobre la producción en comparación con las entradas)», dijo Ramesh en un puesto en X.

«Hemos estado exigiendo un GST 2.0 desde julio de 2017. Esta fue una promesa clave hecha en nuestra Nyay Patra para las elecciones de 2024 Lok Sabha», dijo.

Ramesh dijo que las reformas actuales de GST fueron inadecuadas, con problemas pendientes, incluidas las preocupaciones generalizadas de las MIPYME, que son las principales empleo Generadores en la economía.

«Además de los principales cambios de procedimiento, esto implica aumentar aún más los umbrales que se aplican a los suministros interestatales», dijo.

Ramesh había afirmado que también había problemas sectoriales, por ejemplo, en textiles, turismo, exportadores, artesanías y insumos agrícolas que deben abordarse.

Los estados deben ser incentivados para avanzar hacia la introducción de GST a nivel estatal para cubrir la electricidad, el alcohol, el petróleo y los bienes raíces también, dijo el líder del Congreso.

«La clave demanda De los estados hechos en el verdadero espíritu del federalismo cooperativo, a saber, la extensión de la compensación durante otros cinco años para proteger completamente sus ingresos, sigue sin abordar «, dijo Ramesh.

Desde productos básicos de cocina hasta electrónica, desde medicamentos y equipos hasta automóviles, bienes y servicios se volvieron más baratas a partir del lunes, ya que las tarifas de GST reducidas en varios artículos entraron en vigencia a partir del 22 de septiembre, el primer día de Navaratri.

El régimen fiscal ahora asume una estructura de dos niveles, con la mayoría de los bienes y servicios que atraen impuestos de 5 y 18 por ciento, y Ultra lujo Artículos que se recaudan un impuesto del 40 por ciento. El tabaco y los productos relacionados continuarán en la categoría de cese del 28 por ciento más.

Hasta ahora, el GST se impuso en cuatro losas de 5, 12, 18 y 28 por ciento. Además, se recauda un cese de compensación en artículos de lujo y productos de demérito o pecado.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente