Las predicciones duras de Gumay sobre el caso político de Uya Kuya, ¿se hacen realidad?

VIVA – Goma dura alguna vez predicen el destino de una carrera Vas a en el mundo de la política. Antes de que el padre de dos hijos se desempeñara como representantes de la gente, Hard Gumay predijo que habría un gran juicio en el viaje de Uya Kuya que ahora parecía ser una realidad.

En un programa de entrevistas en una de las estaciones de televisión, Hard Gumay vio la figura de Uya Kuya como una persona que era muy valiente para expresar sus opiniones y la verdad que conocía. Uya Kuya también fue considerado ansioso por llevar a cabo sus deberes como miembro del consejo.

«Veo Bang Uya Kuya, esto es duro, grueso, grueso, ardiente», dijo Hard Gumay, citando el video de YouTube Short @Killergaming-i7y, ​​lunes 1 de septiembre de 2025.

Pero en el camino en el campo político, Uya Kuya enfrentará enormes desafíos. Hard Gumay predijo que estaría en contacto con un gran caso donde Uya Kuya enfrentaría directamente con la comunidad.

De hecho, según Ramalam Hard Gumay, el problema de Uya Kuya cosechará la atención del TNI, Polri, incluso el presidente de la República de Indonesia.

«El rey Uya Kuya, veo que en el futuro está relacionado con el caso de la sociedad en Indonesia y el mundo político. Este es muy grande Indonesia, hasta que este es el centro de atención del TNI, POLRI, incluso el liderazgo del estado número 1», explicó Hard Gumay.

«El rey Uya es una persona muy frontal, por lo que luego será una de las personas vocales», continuó.

Profetizar Hard Gumay parece ser cierto. La razón es que se sabe que Uya Kuya está en el medio del sentimiento público y se gira.

Para información, Uya Kuya, miembro DPR RI Desde Pan, fue protestado por la comunidad porque la acción bailó en la sesión anual del MPR el 15 de agosto de 2025, que se consideró insensible en medio de las dificultades económicas de las personas. El video del baile fue viral, además de la narrativa de Hoaks que lo vinculó con el aumento del salario del DPR, desencadenó la ira pública.

La política de asignación de DPR de RP50 millones por mes también es un desencadenante. Como resultado, su casa en Duren Sawit, East Yakarta, fue saqueada por las masas el 30 de agosto de 2025 por la noche. Uya se había disculpado, pero la protesta continuó, incluso causándole a él y a Eko Patrio se desactivaron del DPR.