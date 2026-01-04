Las posibilidades de los Bears de vencer a los Leones simplemente mejoraron

El Osos de chicago están llegando a su último partido de la temporada regular de la temporada, y va en contra del Leones de Detroit en casa el domingo 4 de enero. Mucho ha cambiado desde que estos dos equipos se enfrentaron por primera vez el 14 de septiembre de 2025, cuando los Lions arrasaron con las excavadoras sobre los Bears. con un marcador de 52-21. Los Lions ni siquiera están en los playoffs este año, mientras que los Bears están cerca de quedarse con el puesto número 2 en la NFC, por lo que la marea ha cambiado y el juego el domingo probablemente lo mostrará aún más.

Pero Johnson no se arriesga. Habló con su equipo sobre la talentosa plantilla de los Lions antes del partido, incluido el receptor abierto Amon-Ra St. Brown. «Se podría seguir y seguir sobre ese jugador». Johnson dijo de St. Brown. «Aporta tantas cualidades únicas a la mesa… Desde el punto de vista de un receptor, manos fuertes, rápidas y fantásticas».

Johnson agregó: «Una de las éticas de trabajo más tremendas que he conocido. Extremadamente dura. Dispuesto a hacer lo que sea necesario por el equipo… No puedo decir lo suficiente sobre él como persona y como jugador. Creo que ese es el mayor cumplido».

Dicen que los equipos más sanos son los que llegan hasta el final, y los Bears tienen la suerte de estar bastante sanos no sólo de cara al partido de los Detroit Lions sino también a la postemporada. Por otro lado, si miras la alineación de los Detroit Lions antes del juego de los Bears, es una historia diferente.

La línea O de los Detroit Lions está magullada por delante de los Chicago Bears

El Se emite el informe de lesiones de los Leones el sábado 3 de enero muestra una grupo de miembros iniciales de la línea ofensiva del equipo. Esas son buenas noticias para los Bears.

Entre los jugadores lesionados se encuentran el tackle derecho Penei Sewell (tobillo) y el apoyador. Alex Anzalone (conmoción cerebral/personal), el liniero ofensivo Trystan Colon (muñeca rota), el safety Thomas Harper (conmoción cerebral) y el tackle defensivo Alim McNeill (oblicuo).

«Simplemente cuélgalo. Todos los respaldos deberían jugar este juego». un comentarista dijo en respuesta a la publicación de los Leones en X con la noticia. «¿Tenemos siquiera una línea ofensiva completa para este juego? Ni siquiera quiero que Goff esté ahí para esto». otro dijo.

Una rareza para los Detroit Lions cuando se enfrentan a los Chicago Bears

Es una rareza que Sewell esté fuera, y este será solo el segundo partido de su carrera. NFL donde no está en el campo. “¿Te afecta no tener [him]? Sí, lo hace”. Campbell dijo de que Sewell no esté disponible para jugar. «Es un jugador fenomenal».

Campbell agregó: «Es un jugador de fútbol fenomenal, pero tenemos muchachos que intervendrán y harán un buen trabajo para nosotros. Tienen un trabajo que hacer, tendrán un papel y esperamos que cumplan con su parte del trato».

Para Chicago, es una oportunidad. Las lesiones nunca son algo bueno, pero si están en el otro equipo, aumentan tus posibilidades de lograr una victoria.

Aunque los Chicago Bears ya están en la postemporada, todavía están jugando por el puesto número 2 en la NFC, así que esperen que lo hagan. darlo todo contra Detroit. Mariscal de campo de franquicia Caleb Williams Se espera que comience con una línea O saludable.