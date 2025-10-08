Las plantas de energía USC Java 9 y 10 comienzan a operar, fortaleciendo el suministro de electricidad entre Java y Bali

Jacarta – Generador ultrasúper crítico (USC) Jawa 9 y 10, ubicados en Suralaya, ciudad de Cilegon, están comenzando a entrar en la etapa de operación comercial y normalización del sistema.

Este proyecto estratégico nacional es un proyecto energético para una de las plantas de la USC más modernas del sudeste asiático.

«Esta fase es parte de un procedimiento importante para que todas las unidades puedan operar de manera segura, eficiente y de acuerdo con los estándares ambientales aplicables», dijo el director general de la central eléctrica Java 9 y 10 de la USC, Steve Adrianto, en su declaración del miércoles 8 de octubre de 2025.

USC Jawa 9 y 10 desarrollados por PT Indo Raya Daya (IRT) desempeñan un papel en el mantenimiento de la resiliencia energía nacionalespecialmente en el apoyo al sistema electricidad Java-Bali.

Con una capacidad total de 2 x 1.000 megavatios (MW), la planta proporcionará energía eléctrica estable y fiable para los actores empresariales, las zonas industriales y la comunidad en general de la isla de Java, incluidas áreas metropolitanas como Yakarta y sus alrededores.

Al iniciar las etapas iniciales de operación, dijo que USC Jawa 9 y 10 estaban entrando en la fase de normalización, donde se probó todo el sistema de generación y la red eléctrica para lograr un rendimiento óptimo.

«Por favor, oren también por nosotros, para que todo salga bien según lo planeado», dijo Steve.

Desde una perspectiva tecnológica, Jawa 9 y 10 son plantas USC pioneras, las únicas en Indonesia que han utilizado la Reducción Catalítica Selectiva (SCR) como herramienta de proceso de control de NOx en las calderas USC.

La tecnología SCR es una tecnología de control de emisiones que reduce los gases de escape nocivos, especialmente los óxidos de nitrógeno (NOx), apoyando así la transición energética hacia emisiones netas cero, explicó.

Aparte de eso, esta planta también está equipada con un sistema de desulfuración de gases de combustión (FGD) implementado para reducir las emisiones de dióxido de azufre, mientras que el precipitador electrostático (ESP) funciona para filtrar las partículas finas de los gases de escape para no contaminar el aire.

«Esperamos que este esfuerzo continúe en la etapa operativa», dijo Steve Adrianto. (Hormiga)