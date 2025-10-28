Las placas de matrícula de los vehículos japoneses contienen mucha información

Tokio, VIVA – Matrícula vehículo en Japón almacena mucha más información que las placas de Indonesia, que solo muestran códigos de área, números y letras aleatorias. En Sakura Country, cada placa es un código inteligente que le indica inmediatamente el tipo de vehículo, el uso, el área de registro e incluso la clase de emisiones con solo una mirada.

Según el guía turístico que conocimos. VIVA AutomotrizYumi, un sistema de placas japonés que utiliza una combinación estricta de hiragana, números y colores de fondo. Por ejemplo, las placas blancas con letras verdes indican vehículos privados normales, mientras que las placas amarillas con fondo negro son específicas para coches kei con cilindradas inferiores a 660 cc.

Los vehículos comerciales llevan placas verdes sobre fondo blanco, mientras que los autobuses y taxis tienen placas negras sobre fondo blanco con un número de serie especial. Las placas blancas sobre fondo azul incluso indican vehículos eléctricos o híbridos que reciben bajos incentivos fiscales.

Los códigos de área en Japón son muy específicos. Las letras hiragana en la parte superior de la placa indican la prefectura de registro, como Shinagawa para el área de Tokio, Sapporo para la capital de Hokkaido o Nagoya para el centro industrial de Chubu.

El número de tres dígitos en el medio indica la clase de vehículo según el tamaño y el motor, por ejemplo 300 para automóviles pequeños, 500 para sedanes medianos y hasta 700 para SUV grandes. El último dígito es un número de serie único, pero esta combinación evita la duplicación en todo Japón.



Ilustración de matrículas de automóviles en Japón

A diferencia de Indonesia, que sólo diferencia entre vehículos privados, oficiales y comerciales por los colores básicos, Japón también coloca una pequeña pegatina en la esquina de la placa para indicar el estado de inspección del vehículo sacudido, que debe renovarse cada dos años.

Pegatinas de diferentes colores indican el mes y el año de caducidad, para que la policía pueda saber inmediatamente qué vehículos no han pasado las pruebas de emisiones o de seguridad.

Los automóviles Kei, que dominan el 40 por ciento de las ventas de automóviles nuevos en Japón, deben llevar placas amarillas para facilitar la identificación fiscal y el estacionamiento especial. Los propietarios de automóviles Kei obtienen un descuento fiscal de hasta el 50 por ciento, pero las placas amarillas los limitan a estacionarse únicamente en áreas marcadas en amarillo.