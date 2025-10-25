Las pitones ahuyentan las motos, la expansión de Bridgestone y Xpeng X9 están muy lejos

Jacarta – Entrada al fin de semana, viernes 24 de octubre de 2025, Viva Automotriz lleno de noticias únicas e innovadoras que son tendencia actualmente. De las acciones de los residentes del este de Yakarta que usaron pitones domesticados para protestar contra las motocicletas en las aceras, expansión Bridgestone con 3 TOMO más 1 BTTC, hasta XPeng X9 Un único EREV lleno recorre 1.602 km alrededor de Java. ¡Este es el artículo más popular de hoy y que está causando revuelo!

1. Los residentes del este de Yakarta repelen a los automovilistas que utilizan aceras usadas son piton



Los residentes del este de Yakarta colocan pitones para mantener las motocicletas alejadas de la acera Foto : Instagram @jakarta.terkini

Subari, residente de Kramat Jati, extiende su mascota pitón de 13 años en la acera para protegerse de las motocicletas imprudentes, haciéndolas ir directamente a la carretera principal sin atreverse a pasar. La serpiente mansa encontrada en la carretera de peaje protestó efectivamente contra el comportamiento de los automovilistas, aunque generó pros y contras de los internautas con respecto a la aplicación de la ley por parte de la policía. Leer más.

2. Bridgestone Indonesia inaugura 3 TOMO y 1 BTTC a la vez



TOMO 3S Tren Centro

Bridgestone abre TOMO 3S Tire Center Pangkalpinang (servicio de limpieza de camiones Hiace, lavado de autos, cafetería), TOMO Automaster Bojongsoang Bandung, TOMO Usaha Baru Tire Sleman y BTTC para camiones en varias regiones. Esta expansión respalda la economía local con servicios premium de llantas, balanceo de huellas e instalaciones modernas para una conducción segura a fin de año. Leer más.

3. Muy sofisticado, una vez lleno, este coche puede viajar por Java.

El XPeng para 7 pasajeros, con dimensiones de 5.316 mm de largo, prueba global, por lo que es una solución práctica para infraestructura variada, lista para expandirse a G7, G6, P7+ para los mercados mundiales. Leer más.