"Las personas que han sufrido pérdidas serán compensadas antes de Diwali": Cm fadnavis







El Ministro Principal de Maharashtra (CM) Devendra Fadnavis visitó el miércoles las áreas golpeadas por pesado lluviadonde interactuó con los agricultores y revisó el daño causado por el aguacero.

Varios distritos en el estado han sido testigos de fuertes lluvias continuas, lo que lleva a condiciones de inundación y provocó operaciones de rescate y socorro a gran escala. La Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) ha estado activa en los distritos de Beed, Dharashiv y Solapur desde el lunes por la noche.

Durante su visita, CM Fadnavis Inspeccionado Aurad Shahajani en Nilangga,

En declaraciones a los periodistas en Latur, Fadnavis dijo: «Las personas que han sufrido pérdidas serán compensadas antes de Diwali».

Según fuentes gubernamentales, el Maharashtra El gobierno ha anunciado un paquete de asistencia de rupias 1.339 para agricultores cuyos cultivos fueron dañados debido a fuertes lluvias entre junio y agosto de 2025, informó ANI.

Anteriormente, el CM Ajit Pawar visitó áreas afectadas por las inundaciones en Solapur, evaluó las pérdidas de cultivos y habló con los agricultores. Instruyó a las autoridades locales para garantizar medidas rápidas de alivio.

En una publicación sobre x, Pawar escribió: «Hoy, el recorrido de inspección de la situación de la inundación en Solapur se inició desde Korti en Karmala Taluka. Debido a las fuertes lluvias continuas, ha habido daños significativos en los cultivos. En este contexto, fui directamente a los campos para inspeccionar los cultivos. Interactué directamente con los agricultores para comprender sus problemas y reunir información sobre el daño que había ocurrido».

Agregó: «Di instrucciones claras de que la administración debería hacer una planificación meticulosa e implementar rápidamente las medidas necesarias para garantizar que la asistencia inmediata llega a los agricultores en las áreas afectadas por las inundaciones. Nuestro gobierno está firmemente detrás de nuestros hermanos agricultores».

Mientras tanto, ministros y legisladores del fallo Partido Bharatiya Janata (BJP), Shiv Sena y el Partido Nacionalista del Congreso (NCP) liderado por Ajit Pawar han decidido donar el salario de un mes para apoyar los esfuerzos de ayuda y rehabilitación para las personas afectadas por las inundaciones en Maharashtra, informó la agencia de noticias PTI.

El BJP y el NCP también anunciaron que sus miembros del Parlamento contribuirán con el salario de un mes al Fondo de Ayuda del Ministro Principal.

Lluvia fuerte ha causado una destrucción generalizada en la región de Marathwada, particularmente en el distrito de Solapur, donde los cultivos, el ganado, las casas y las empresas han sufrido daños.

El presidente de la Unidad del PNC estatal, Sunil Tatkare, dijo: «Los ministros, legisladores y parlamentarios del PNC donarán su salario de un mes al fondo de ayuda del Ministro Principal como asistencia para el alivio de los afectados por fuertes lluvias e inundaciones».

Diputado CM Eknath Shinde Agregó que los legisladores y ministros de su partido también contribuirían con sus salarios para extender el apoyo a los afectados.

(Con entradas ANI y PTI)





