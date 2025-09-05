Las personas pequeñas solo piensan en cómo pagar una casa alquilada al mes

JacartaVIVA – Prestación Casa para líderes y miembros DPRD Dki Yakarta cosecha una ola de críticas del público nuevamente. Basado en el decreto del gobernador (KepGub) número 415 de 2022, el liderazgo de DPRD recibió RP. 78.8 millones por mes, mientras que los miembros de la junta recibieron RP. 70.4 millones por mes.

Este fantástico fondo se cobra directamente sobre el presupuesto de ingresos y gastos regionales de DKI Jakarta (APBD). Para muchos residentes, el número se considera irrazonable, especialmente en medio de una condición económica difícil.

Nur Aisyah (29), un empleado privado de Tebet, dijo que se sorprendió al descubrir el monto de la asignación. Según él, el valor está lejos del sentido de la justicia de la sociedad.

P2APBD 2024 Reunión plenaria Ranperda (Doc. Jakarta DPRD)

«Honestamente, me sorprendió mucho saber que el número podría ser de hasta Rp. 70 millones más por mes. Ese es el equivalente al salario de un año. Además, la condición ahora es pesada, el precio de las necesidades aumenta. Se siente menos sensible si los representantes de las personas aún obtienen un tamaño de tal tamaño», se quejó, hasta tvonenews.comViernes 5 de septiembre de 2025.

Un tono similar también vino de Andi Pratama (41), un taxista de motocicletas en línea que todos los días colgaba en Tanah Abang. Él consideró que la cantidad de asignación doméstica era difícil de aceptar el sentido común de las personas pequeñas.

«Si de hecho se usa mucho dinero para su trabajo o deberes, entonces debe ser claramente responsable. Pero si es solo por estilo de vida, no tiene sentido. Las personas pequeñas simplemente piensan en cómo pagar una casa mensual alquilada, esta es incluso una asignación de la casa para decenas de millones», dijo.

Mientras tanto, MPOK IPEH (55), un proveedor de alimentos en el área de Sabang, enfatizó la necesidad de una evaluación del gobierno de esta regulación. Consideró que el DPRD debería haber mostrado empatía por la condición de sus ciudadanos.

«En mi opinión, la política debe ser evaluada. No estoy celoso, pero la sensación de justicia está perturbada. El DPRD debería comprender la condición de las personas, ni siquiera cargar el APBD con figuras fantásticas.

Esta ola de crítica comunitaria agrega presión para que el DKI Jakarta DPRD sea más transparente y responsable. Además, la Secretaría de DPRD realmente se ha requerido para verificar la responsabilidad del uso del presupuesto de acuerdo con KEPGUB 415/2022.

Pero para los ciudadanos de Yakarta, sus voces son simples, a saber, los representantes de las personas deben ser más sensibles, no mostrar la brecha de la desigualdad.

