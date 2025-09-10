Las personas más ricas y pobres están en Yakarta

Yakarta, Viva – Presidente de la Cruz Roja Indonesia (PMI) Jusuf kalla o JK destaca el fenómeno brecha Ciudadanos sociales de Yakarta. Consideró a Yakarta habitado por varias personas con una variedad de estatus social.

Jusuf Kalla dijo que comenzando desde las personas más ricas, hasta el nivel económico más bajo en Yakarta.

Esto fue transmitido por Jusuf Kalla en sus comentarios durante la ceremonia de inauguración para el Consejo Honorario y la gestión de DKI Yakarta PMI para 2025-2030 en el Ayuntamiento de Agung, Ayuntamiento de Yakarta, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Jusuf Kalla fue acompañado por los líderes y administradores de la Cruz Roja de Indonesia (PMI) Foto : Antara/M Riezko Bima Elko Prasetyo

«Es como dijo el gobernador, en Yakarta, las personas más ricas de Indonesia están en Yakarta. Y tal vez la gente también pobre La mayoría «, dijo Jusuf Kalla.

Según él, el gobierno local de Yakarta debe prestar más atención para evitar el peor impacto de la desigualdad social. Consideró que cada ciudadano solo quería vivir próspero y pacífico.

«Hay muchas variaciones. Entonces se necesitan mejores esfuerzos para no suceder. Porque si hay demasiadas personas pobres, pueden causar problemas. Solo quieren vivir, no para prósperos», dijo.

El décimo y duodécimo vicepresidente de la República de Indonesia explicó que PMI tenía un papel importante en ayudar a la comunidad. Dio un ejemplo como ayudar a las víctimas de desastres, residentes que necesitaban donantes de sangre, a los pobres en las zonas urbanas.

«PMI debe luchar. No solo dentro de estos límites, debe trabajar para la salvación y la amabilidad para todos nosotros», dijo Jusuf Kalla.

En la misma ocasión, el gobernador de Dki Yakarta Pramono Anung Wibowo reconoció que la desigualdad social era un gran desafío para Yakarta.

Según él, casi todos los indicadores de desarrollo de Yakarta muestran buenas tendencias, excepto la relación o disparidad de Gini.

«El problema en Yakarta, casi todos los indicadores son buenos, excepto uno, a saber, la disparidad. La relación Gini aumenta, desde 0.34 un poco», dijo.

Por otro lado, Pramono enfatizó que había brindado asistencia a los residentes que no pudieron gradualmente. Uno de ellos es a través del programa KJP, KJMU, al blanqueo del diploma.

DKI Jakarta Gobernador Pramono Anung en el área de Blok M, South Yakarta

«He preguntado a las filas, no hay reducción para KJP, KJMU, un blanqueo de diploma. Eso es todo para los residentes que no pueden», dijo.

El político principal de PDIP evaluó que los problemas relacionados con la desigualdad social en Yakarta deben resolverse de inmediato. Porque, el desarrollo o la infraestructura en Yakarta se ejecutarán por sí misma.

«Los problemas de Yakarta no son Subroto de Sudirman, Thamrin o Gatot. El principal problema está en los callejones o en los lugares de los desafortunados residentes», concluyó.