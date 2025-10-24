Las personas guapas no son necesariamente inteligentes

Jacarta – Ministro EMR, Bahlil Lahadalia recuerda a toda la comunidad que no se insulten unos a otros. También tocó el tema de quienes se burlaron de él después memes y distribuirse a través de plataformas medios de comunicación social (redes sociales).

Según él, ningún ser humano es perfecto. Destacó que sólo Dios puede distinguir la gloria de los humanos en la tierra.

«No significa necesariamente que una persona guapa sea inteligente en su mente. No significa necesariamente que una persona cuyo cuerpo es imperfecto tenga una mente fea. Lo único que puede diferenciar entre la gloria de una persona, un ser humano en la tierra, es él y Dios. No debemos juzgar más allá de los límites de nuestras capacidades», dijo Bahlil en el Complejo del Palacio Presidencial en Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

Por otro lado, Bahlil enfatizó que no tiene ningún problema con el video meme que se burla de él. Porque admitió que lo habían insultado a menudo desde pequeño.

«Puedo decir esto honestamente, si los memes están dirigidos a mí personalmente, estoy acostumbrado a ser insultado desde que era pequeño. Porque no soy hijo de un funcionario, soy hijo de alguien del pueblo. Mi madre era simplemente una lavandera en una casa de alguien, mi padre era un trabajador de la construcción. Así que los insultos sucedieron desde que estaba en la escuela primaria, cuando era pequeño. Así que creo que está bien», dijo.

El presidente general del PPD de Golkar, Bahlil Lahadalia, y su séquito visitaron el Palacio Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

«Dejad que Alá lo haga todo y os perdono. Que Alá, rezo para que Alá dé conciencia a todos mis hermanos y hermanas que puedan pensar mal. Ojalá vuelvan al camino del siratol mustaqim», continuó.

El presidente general del Partido Golkar sospecha que este meme surgió porque ciertos partidos tenían como objetivo suprimir sus políticas como Ministro de Energía y Recursos Minerales. Destacó que ningún partido puede presionar al país.

«No quiero que ningún partido intente, quiera alentar su deseo de intervenir en la política estatal. No quiero esto. Sea lo que sea, estaremos arriesgando la soberanía del Estado. Porque para mí, los ministros son funcionarios del Estado, asistentes presidente«, dijo.

Como Ministro de Energía y Recursos Minerales, dijo Bahlil, la persona que tiene derecho a evaluar su desempeño es el Presidente Prabowo Subianto.