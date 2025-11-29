Las pérdidas resultantes de las inundaciones repentinas en Padang Pariaman se estiman en 268,5 mil millones de IDR

Pariamán, VIVA – Gobierno de Regencia (Pemkab) Padang PariamanSumatra Occidental (Sumbar), estimación pérdida Como resultado, la zona se vio afectada por una serie de desastres. clima extremo en la última semana alcanzó más de 268,5 mil millones de IDR.

«Muchas infraestructuras resultaron dañadas en Padang Pariaman, solo el puente Koto Buruak se derrumbó, con pérdidas estimadas en más de 50 mil millones de IDR», dijo el secretario regional de Padang Pariaman, Rudy Repenaldi, liberado cuando se confirmó en Pariaman, el sábado 29 de noviembre de 2025.

Según él, Padang Pariaman experimentó una gran cantidad de pérdidas causadas por el clima extremo. inundación alrededor, corrimiento de tierrasy árboles caídos que provocaron el colapso y daños de muchos puentes, las carreteras colapsaron, lo que provocó problemas de acceso, daños al riego y 341 hectáreas de campos de arroz y 106 hectáreas de campos de maíz resultaron dañadas.



Inundaciones en Padang Pariaman, Sumatra Occidental Foto : ENOJADO / HO-PPBD

Como resultado de una serie de desastres, las casas de muchos residentes resultaron dañadas e incluso arrasadas por las inundaciones, las instalaciones educativas y otras instalaciones públicas también sufrieron daños, lo que requirió grandes costos para su reconstrucción y reparación.

Al menos, dijo Rudy, como resultado de la inundación, 10.575 residentes de Padang Pariaman resultaron afectados, miles de los cuales tuvieron que ser evacuados. Para satisfacer las necesidades de los residentes, el Gobierno de la Regencia de Padang Pariaman estableció una serie de cocinas públicas.

Transmitió la magnitud del impacto de la inundación, porque además del clima extremo, también se debió a que varios ríos que desembocan en Padang Pariaman bajo la autoridad del gobierno central tuvieron que ser normalizados.

Aunque el Gobierno de la Regencia de Padang Pariaman, junto con varias partes, cooperaron mutuamente en la limpieza de varios caudales de ríos hace varios meses, los esfuerzos realizados no han dado resultados óptimos.

Por lo tanto, el Gobierno de la Regencia de Padang Pariaman pidió asistencia a los gobiernos provincial y central para ayudar a reparar la infraestructura dañada por el desastre porque la región no pudo repararla.

Anteriormente, el puente Koto Buruak en el distrito de Lubuak Aluang, Regencia de Padang Pariaman, Sumatra Occidental, se derrumbó el jueves (27/11) alrededor de las 09:00 WIB, debido a los altos niveles de agua del río debido al clima extremo que azotó el área desde la semana pasada.

«El puente Koto Buruak acaba de romperse. Innalilahi wainnailaihiraji’un, cuando este puente se rompió, una madre que iba en motocicleta y su hijo cayeron junto con el puente», dijo el regente de Padang Pariaman, John Kenedy Azis, en Lubuak Aluang.