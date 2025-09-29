Las pérdidas no son pequeñas hasta que los inversores estén preocupados

Yakarta, Viva – Jefe de la policía nacional General Listyo sigit prabowo Mostrar una serie pérdida consecuencia disturbios que se rompió al final Agosto Hasta principios de septiembre de 2025. No solo las instalaciones públicas dañadas, la tragedia también hizo que el clima de inversión en Indonesia fuera interrumpido.

«Los disturbios que ocurrieron a fines de agosto hasta principios de septiembre ciertamente tuvieron un impacto en la inestabilidad de Kamtibmas», dijo Sigit, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Jefe de la Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo

Sigit dijo que el impacto de los disturbios se extendió al sector económico nacional. Uno de ellos, una sensación de preocupación surge en los círculos inversor para inculcar una capital en la patria.

«Puede interferir con la economía nacional, incluida la aparición de preocupaciones entre los inversores que invertirán en Indonesia. El evento ha causado muchas pérdidas», dijo.

Además de las pérdidas materiales en forma de daño a las instalaciones públicas, edificios de DPR, a la sede de la policía en varias regiones, Sigit destacó las muertes y las pérdidas inmateriales. El trauma, el miedo y la preocupación ahora sienten la gente después de los disturbios.

Por esta razón, invitó a todas las partes a mantener la seguridad y la estabilidad del orden como el principal requisito para la creación del desarrollo nacional y el bienestar de las personas.

«Debemos recordar que existe un desarrollo nacional que debemos proteger para alentar el progreso de la nación», dijo.