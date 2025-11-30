Las pérdidas en infraestructura alcanzan los 202,8 mil millones de IDR

PadangVIVA – El gobierno de la ciudad de Padang, Sumatra Occidental, informó que los daños totales a la infraestructura debido a las inundaciones hasta el sábado (29/11/2025) se estimaron en 202,8 mil millones de IDR. Esta cifra incluye daños graves a puentes, carreteras, instalaciones públicas e instalaciones de agua potable.

«Muchas infraestructuras resultaron dañadas como resultado de este desastre hidrometeorológico. No sólo infraestructura sino también víctimas y otros», dijo el alcalde de Padang, Fadly Amran, en Padang, el domingo (30/11/2025).

BPBD de la ciudad de Padang evacuó a los residentes en el área de Batu Busuk, distrito de Pauh Foto : Entre/HO-HO-Gran BPBD de la ciudad de Padang

Fadly explicó que el mayor daño se produjo en el puente Mount Nago, un acceso importante que conecta el distrito de Pauh y el distrito de Lubuk Kilangan. La rotura del puente provocó pérdidas de unos 45.000 millones de euros.

También se produjeron grandes pérdidas en el puente Kalawi Limau Manis, cuyo valor se estimó en 35.000 millones de euros.

El director ejecutivo de BPBD Padang, Hendri Zulviton, dijo que había seis puentes afectados por la inundación. De ellos, cuatro puentes resultaron rotos y otros dos sufrieron graves daños. La pérdida total por daños a todo el puente alcanzó los 127 mil millones de IDR.

Además de los puentes, también sufrieron daños otras instalaciones públicas. Las presas y tomas de agua potable sufrieron graves daños, mientras que varias carreteras y acantilados se vieron afectados por las fuertes lluvias y deslizamientos de tierra ocurridos anteriormente.

«La carretera en Batu Busuk está completamente cortada», afirmó.

Los daños también afectaron a la infraestructura PDAM. Hubo 10 tomas que resultaron gravemente dañadas, además de tuberías de distribución que fueron cortadas y bombas de agua cruda que quedaron sumergidas en la inundación.

BPBD Padang continúa recopilando datos para actualizar el valor de las pérdidas y la escala de los daños debido al desastre hidrometeorológico que afectó a la zona. (Fuente ANTARA)