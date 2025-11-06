Las pérdidas alcanzan los 46 millones de dólares a medida que se ralentiza la producción de cine y televisión

leonsgateque recientemente escindió su estudio de cine y televisión de Starz, anunció el jueves sus resultados trimestrales. Los ingresos de la compañía detrás de “Ghosts” y “Hunger Games” alcanzaron los 475,1 millones de dólares, una disminución del 21,3% respecto al mismo período del año anterior, cuando Lionsgate reportó ingresos de 604 millones de dólares. Lionsgate registró una pérdida operativa de 46 millones de dólares, frente a una pérdida de 100,7 millones de dólares en el período del año anterior.

Los ingresos del segmento cinematográfico de $276,4 millones disminuyeron de $409,4 millones, lo que, según la compañía, se debió al hecho de que lanzó cinco estrenos en cines durante el período del año anterior en comparación con dos estrenos en cines, “La larga caminata” y “Los extraños – Capítulo 2”. El beneficio del segmento de 30,5 millones de dólares mejoró con respecto a los 1,7 millones de dólares de beneficios que registró la división en el mismo período de 2024.

En el frente de la televisión, los ingresos del segmento disminuyeron a $198,7 millones desde $416,6 millones en el período del año anterior, mientras que las ganancias del segmento de $12,5 millones disminuyeron desde $24,4 millones en el período del año anterior. Lionsgate, que produjo una adaptación de «The Rainmaker» de John Grisham durante el período de tres meses, dijo que la disminución de las ganancias y los ingresos «refleja el momento de las entregas episódicas, algunas de las cuales se retrasaron hasta la segunda mitad del año fiscal».

«Informamos un trimestre en línea con nuestras expectativas financieras y todos los signos apuntan a un crecimiento significativo durante los próximos dos trimestres y hasta el año fiscal 2027», dijo el director ejecutivo de Lionsgate, Jon Feltheimer, en un comunicado. “Durante el trimestre preparamos una lista de películas preparada para generar un fuerte crecimiento durante los próximos 18 meses, recargamos nuestra cartera de televisión con renovaciones de series clave y nuevos programas destacados, y reportamos mil millones de dólares en ingresos de biblioteca en los últimos 12 meses, un desempeño récord que destaca toda nuestra cartera de propiedad intelectual”.

Lionsgate ha tenido problemas en la taquilla en los últimos años, pero el estudio espera que una próxima programación que incluya un regreso a Panem con “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” y “Michael”, una película biográfica de Michael Jackson, le ayude a recuperar su ritmo. La compañía también anunció recientemente un acuerdo con Millennium para adquirir todos los derechos futuros cinematográficos y televisivos de la franquicia «The Expendables», así como los derechos de distribución mundial de la próxima película de «Rambo».

Las acciones de Lionsgate cayeron más del 7% en las operaciones fuera de horario.