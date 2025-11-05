Las películas de Each Other cambian de estrategia en medio de la fragmentación de la audiencia en Taiwán

TaiwánLa infraestructura de producción ha logrado avances significativos a través de plataformas como Golden Horse FPP y Taiwan Creative Content Forum (TCCF), pero Películas de unos a otros Las cofundadoras Jacqueline W. Liu y Tiffany Yu-Chia Chen sostienen que la industria enfrenta un desafío más fundamental: convencer al público de que se comprometa con una narración de larga duración.

Como revelado exclusivamente por VariedadLa empresa presentó una oferta transfronteriza en vísperas de TCCF, que cumple siete años de funcionamiento.

«El mayor cambio no se produce sólo en la industria, sino en la audiencia», dice Chen. Variedad. «Los hábitos de visualización han cambiado y cada vez menos personas se comprometen con la narración larga. Eso nos obliga a todos a repensar qué tipo de historias realmente importan y por qué deberían contarse».

Liu añade que, si bien los festivales y los mercados proporcionan una conectividad esencial, no han solucionado la continuidad de la producción. «Para los creativos, estas plataformas son un salvavidas: conectan el talento con los socios y dan a las voces independientes un lugar para ser vistas», afirma. «Pero el siguiente paso es la sostenibilidad: ¿cómo convertimos esa exposición en un flujo de producción constante? Ésa es la brecha estructural que todos debemos salvar».

La respuesta del dúo a estas condiciones implica expandir la huella internacional de Each Other Films a través de coproducciones que mantienen lo que describen como autenticidad emocional arraigada en la experiencia asiática. Ese enfoque informa “Heals”, el primer proyecto de no ficción de la compañía, coproducido con N8 de Tailandia y World of Wonder en torno a Pangina Heals, la artista drag tailandesa-taiwanesa que presenta “Drag Race Tailandia”.

Chen enmarca el documental a través de la dinámica entre padres e hijos que prevalece en toda la región. “La relación entre padres e hijos es la eterna pregunta del millón en Asia: cómo lograr que tus padres entiendan lo que haces y que dejen de preocuparse a medida que uno llega a la edad adulta”, dice. «Especialmente entre madres e hijos, esa tensión es universal aquí».

Liu posiciona el proyecto como evidencia de que “la no ficción puede tener la misma profundidad emocional y ambición cinematográfica que la narración con guión”, y lo describe como “sobre el proceso creativo de supervivencia: cómo el humor, el arte y la vulnerabilidad se convierten en formas de fortaleza”.

La compañía también está desarrollando “Spent Bullets” y participa en el Foro de Contenido Creativo de Taiwán, que abarca Silicon Valley, Las Vegas y Taipei. Liu aclara que a pesar de haber sido publicado bajo un seudónimo japonés, Terao Tetsuya, el autor es taiwanés. La historia sigue a dos ingenieros de Silicon Valley que se enfrentan a secretos enterrados durante un viaje por carretera.

«Rodar en Silicon Valley, Las Vegas y Taipei no es sólo una elección logística; es parte de la narración», dice Liu. «Los paisajes cambiantes reflejan la dislocación interior de los personajes».

También en proyecto: “The Odd Three: Madam Tiger”, diseñada como un posible universo de personajes panasiático, y “Love Me If You Dare”, la última entrega de la franquicia “Accidental Influencer”. Este último continúa lo que los fundadores describen como el equilibrio de humor y vulnerabilidad de la serie a través de personajes que «aprenden a amar de nuevo, a crecer emocionalmente».

En cuanto a las propiedades de género, Chen considera que el desarrollo de franquicias crea “mundos interconectados con longevidad” en lugar de secuelas directas, mientras que Liu enfatiza la autenticidad cultural. «En Madam Tiger, no volvemos a contar el folclore tal como era; lo estamos reformulando», dice. «Estos personajes son más que superhéroes míticos; también son reflejos de la identidad y la resiliencia contemporáneas».

El historial de la compañía incluye “Little Big Women” y “Dreams in Nightmares”, proyectos que, según Chen, demuestran que el éxito comercial y el de los festivales no son mutuamente excluyentes. «La clave es comenzar desde la historia; si es emocionalmente fuerte y está bien ejecutada, puede funcionar en ambos espacios», dice.

Liu distingue entre diferentes formas de validación industrial. «El reconocimiento del festival te da credibilidad, pero el amor del público te da longevidad», dice. «Nuestro trabajo es hacer que ambas cosas sucedan, no persiguiendo el prestigio, sino creando un trabajo en el que creemos genuinamente y que conecte con la audiencia».

En cuanto a la representación, Liu sostiene que la conversación debe ir más allá de la visibilidad. “No se trata sólo de quién está frente a la cámara, sino de quién tiene luz verde para decidir qué historias vale la pena contar”, dice. «Ahí es donde realmente ocurre el cambio».

Chen observa avances en los roles de liderazgo: «Lo que estamos viendo ahora son mujeres que no sólo participan, sino que lideran, financian y redefinen la cultura creativa. Si podemos ayudar a que eso sea la norma y no la excepción, ese es el impacto que queremos tener».