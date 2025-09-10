Las peleas legales de IA se intensifican para Hollywood; Elenco final de la temporada 51 de ‘SNL’

En el último episodio de «Variedad diaria» podcast, Variedad Los periodistas analizan justes recientes entre las firmas de IA de Hollywood y la IA clave en batallas de derechos de autor que están en los tribunales federales. El periodista Ethan Shanfeld también desglosa quién está, quién está fuera y quién se está mudando entre los miembros del reparto en «Saturday Night Live», ya que el pilar nocturno finaliza a sus jugadores para la temporada 51.

Gene Maddaus, VariedadEl senior de medios de comunicación ha cubierto litigios relacionados con la IA casi diariamente desde 2023. Él y el editor de negocios Todd Spangler desglosan la importancia del reciente acuerdo de $ 1.5 mil millones alcanzado por la firma AI Anthrope con una colección de autores. También examinan la reciente noticia de que Warner Bros. Discovery se ha unido a Disney y NBCuniversal en su demanda por infracción contra la firma de IA Midjourney.

Maddaus explica que la pregunta central en muchas de las disputas es si el uso de trabajos con derechos de autor existentes para capacitar bases de datos y plataformas de IA es una violación de la ley de derechos de autor. Los defensores del reino de la IA argumentan que cae bajo el estándar de «uso justo» que limita las restricciones que los titulares de derechos de autor pueden imponer, particularmente en el contexto del periodismo y los medios de comunicación.

«¿La gran pregunta que la gente ha estado tratando de entender es que es la IA entrenando la infracción de los derechos de autor? «Los casos legales que hemos visto hasta ahora no han apoyado ese punto de vista. Hubo dos federales [decisions] En junio, los cuales sostuvieron eso fundamentalmente, la capacitación de IA es transformadora y, por lo tanto, es de uso justo. Esa no es una licencia absoluta para hacer lo que quieras hacer. Pero es una indicación bastante fuerte de que los tribunales están viendo esto como un uso transformador que no está inherentemente protegido por derechos de autor «.

Spangler señala que los conglomerados de entretenimiento más grandes de Hollywood tienen que caminar una línea muy fina de tratar de regular lo que ven como AI Examinando sin limitar su propia capacidad para usar tecnología relacionada con la IA en producción y otras operaciones comerciales.

«Los estudios quieren poder usar IA generativa si tiene sentido para ellos», dijo Spangler. «Al dibujar estas líneas alrededor de este caso particular [involving Midjourney]No quieren atar sus propias manos «.

Mirando hacia la nueva temporada de «Saturday Night Live» de NBC, que se inclina el 4 de octubre, Shanfeld discute el Mad Dash que ocurre cada año a fines del verano entre los principales agentes y gerentes de la comedia. Cuando el jefe de «SNL», Lorne Michaels, toma la decisión final sobre los miembros del reparto, los efectos de dominio se sienten en todo el reino de la comedia.

«SNL» es una ranura codiciada que es muy buscada. Pero hoy, las estrellas prometedoras de la comedia tienen muchas opciones para construir sus carreras. Eso significa que «SNL» puede no ser siempre la elección correcta para aquellos que lo suficientemente afortunados como para recibir esa llamada de Michaels. La recién nombrada miembro del elenco «SNL» Veronika Slowikowska es un excelente ejemplo de alguien que construyó una carrera a partir de las bases en las redes sociales.

«He hablado con agentes y gerentes que han tenido clientes que han rechazado ‘SNL’ y han decidido que sería mejor para sus carreras no estar en ‘SNL'», dice Shanfeld. «Estamos en una era en la que se producen menos películas de comedia y menos programas de televisión de comedia que hace 10 años. Y todavía creo que ‘SNL’ es una de esas instituciones de comedia en las que las personas sintonizarán cada semana. Realmente es solo [comedians] Tengo que sopesar todas estas cosas con Internet siendo el canal de distribución instantánea para todas estas personas. Puedes filmarte en tu iPhone e ir directamente a tu audiencia en Tiktok. ‘SNL’ tiene que competir no solo con otros estudios, sino que tienen que competir con Tiktok e Instagram y cada persona divertida en su habitación «.

(En la foto: la estrella de «Saturday Night Live» Sarah Sherman y la recién nombrada miembro del elenco Veronika Slowikowska)