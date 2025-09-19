Las parishads de Zilla con mejor rendimiento, cuerpos cívicos en educación para obtener incentivos







Zilla parishads y corporaciones municipales que se destacan en la promoción de iniciativas de calidad e innovadores en la educación en Maharashtra Recibirá premios de incentivos de Rs 5 millones de rupias para el primer lugar, Rs 3 millones de rupias para el segundo y Rs 2 millones de rupias para el tercer puesto, el ministro de educación escolar, Shri Dadaji Bhuse, anunció el viernes.

Estaba hablando en la inauguración de la conferencia de educación escolar a nivel estatal de dos días en Balewadi, Pune. Al evento asistieron al Secretario Principal del Departamento de Escuela Ranjit Singh Deol, la Comisionada de Educación Sachindra Pratap Singh, el Director del Proyecto del Estado del Consejo de Educación Primaria de Maharashtra, Sanjay Yadav, Directora del Consejo Estatal de Investigación y Capacitación Rahul Rekhawar, Director del Consejo de Examen del Estado Nandkumar Bedsis, y otros directores y oficiales de educación de todo el estado.

Al dirigirse a la reunión, Bhuse enfatizó que «la educación debería ser agradable, calidad, amplia y nacional». Instó al departamento a implementar iniciativas innovadoras para hacer de Maharashtra un líder en educación, destacando el papel de inteligencia artificial, Tecnología, mejora de la infraestructura, el Pradhan Mantri Poshan Shakti Yojana, los exámenes de becas y el Nipun Bharat Abhiyan.

El Ministro también destacó el valor de los viajes educativos, lo que sugiere visitas a sitios históricos, actividades agrícolas y bancos para mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Además, dirigió la organización de una competencia de elocución en el 300 aniversario de nacimiento de Lokmata Punyashloka Ahilyadevi Holkar y un cuestionario en el 150 aniversario de nacimiento de Birsa Munda.

Al anunciar reformas administrativas, Bhuse dijo que los 15 comités a nivel escolar se han consolidado en cuatro para un mejor funcionamiento. También confirmó que los exámenes de beca para la Clase 4 y la Clase 7 se reanudarán de la próxima año académico.

Deol enfatizó que los organismos locales de autogobierno deben priorizar la educación y la salud, instando a los comisionados municipales a implementar iniciativas gubernamentales a nivel de base. Singh habló sobre la calidad de la educación, el Política educativa nacional (NEP), Nipun Bharat se dirige a 2027, y iniciativas de nivel escolar en curso.

Durante la ceremonia, Bhuse también lanzó la Guía de Competencia de Maestros y Oficiales-Empleados, que incluye 36 concursos y seis Olimpiadas, preparadas bajo la guía de Rahul Rekhawar.

La conferencia también incluyó discusiones sobre la nueva política educativa 2020, el informe de la encuesta de evaluación parakh (para medir los resultados de aprendizaje), las reformas administrativas, la educación holística y otras iniciativas educativas.

Los oficiales de varios distritos presentaron prácticas innovadoras implementadas en sus regiones, y fueron honrados por el Ministro con recuerdos y libros.

Los funcionarios también discutieron asuntos administrativos como admisiones de clase 11, esquema escolar grupal (para educación inclusiva), Sistema de Información de Distrito Unificado para la Educación (UDISE) Plus (para la base de datos escolar) y las aprobaciones de reclutamiento de maestros.

Los esquemas del Consejo de Educación Primaria Maharashtra, los programas de acción NEP 2020, los bancos de preguntas basados ​​en competencias, los canales de E-Vidya y las guías del plan de estudios de yoga se destacaron para una implementación efectiva.

Bhuse también dirigido escuelas Organizar reuniones anuales, competiciones deportivas para estudiantes, ejercicios patrióticos el 26 de enero de 2026, y anunció un aumento en los premios para exposiciones de ciencias.





Fuente