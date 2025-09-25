Las palabras del presidente de la FIFA al reunirse con Prabowo

VIVA – Presidente FIFAGianni Infantino, se reunió con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto en Nueva York, Estados Unidos, miércoles 24 de septiembre de 2025 hora local.

Durante la reunión, Infantino dijo que el fútbol indonesio se había desarrollado rápidamente. Afirmó que la transformación del fútbol indonesio no podía separarse del importante papel de Prabowo y el presidente general Pssi Quien también es el Ministro de Deportes electo, Erick Thohir.

«Bajo el liderazgo del presidente Prabowo y la dirección del presidente y ministro de deportes de PSSI, Erick Thohir, el fútbol indonesio ha experimentado desarrollos significativos», escribió Infantino a través de su cuenta oficial de Instagram.

La apreciación no es sin razón. Indonesia a principios de este año recibió el premio FIFA Forward Gold como evidencia clara de progreso a nivel internacional. Infantino también rezó para que el equipo nacional indonesio pudiera realizar el sueño de actuar en Copa Mundial al año que viene.

Además, Infantino enfatizó la importancia de la cooperación sostenible entre la FIFA y el gobierno indonesio.

«Apoyo del presidente Prabowo SubiantoLo cual también conocí el año pasado, y realmente apreciamos al gobierno en la FIFA. Juntos continuaremos haciendo cambios a través de la FIFA hacia adelante y maximizar la iniciativa del esquema de desarrollo de talento de la FIFA y el fútbol de la FIFA para las escuelas «, dijo.

Mientras tanto, Prabowo expresó su gratitud por la atención de la FIFA a la transformación del fútbol nacional. Según él, este deporte tiene un papel estratégico en el fortalecimiento de la unidad nacional y abrir el camino para que la joven generación de Indonesia compita a nivel mundial.

La reunión entre Prabowo e Infantino tuvo lugar al margen de la sesión general de las Naciones Unidas (ONU) en curso en Nueva York.