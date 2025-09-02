Las palabras de Urbach que se enfurecen a la gente, terminan disculpándose y luego desapareciendo

VIVA – Nafa UrbachArtista y político del Partido Nasdem, de repente en el foco público después de su declaración sobre la asignación de la casa de los miembros DPR RI Desencadenando la ira de la comunidad.

Los comentarios entregados en transmisiones en vivo en las redes sociales se consideraron menos empatía por las difíciles condiciones que enfrentan las personas. Como resultado, Nafa no solo perdió su posición como miembro del Parlamento indonesio, sino que también enfrentó la acción Saqueo En su casa alquilada y la desaparición de su cuenta personal de Instagram.

El siguiente es un resumen del comienzo de las palabras de Nafa Urbach que hicieron herir a muchas personas, lo que llevó al problema de saquear hasta que finalmente la cuenta de Instagram del artista desapareció.

La controvertida declaración de Nafa Urbach

En una transmisión en vivo viral en las redes sociales, Nafa Urbach, quien se desempeñó como tesorero de la facción Nasdem en la Comisión de la Cámara de Representantes IX, trató de explicar que la asignación de la Cámara de Rp50 millones por mes para los miembros de DPR no era un aumento salarial, sino una compensación porque la oficina había sido devuelta al gobierno.

«Sí, eso fue, no fue un aumento, fue una compensación para la casa de la oficina. Sí, correcto, la casa de la oficina que ya no está allí. Por lo tanto, la casa de la oficina ahora se devuelve al gobierno. Así que ahora recibe una compensación por los contratos.

También aludió a los atascos que a menudo experimentó al salir de su casa alquilada en Bintaro, South Tangerang, a la oficina de DPR en Senayan.

«Hay muchos miembros de la junta que son de fuera de la ciudad, por lo tanto, muchos miembros del consejo están contratando cerca de Senayan para que sea más fácil para ellos ir al DPR, a la oficina. Solo vivo en Bintaro, los atascos de tráfico son extraordinarios, ha sido media hora en el viaje, todavía está atascado», continuó.

Esta declaración inmediatamente desencadenó una fuerte reacción del público. Muchos consideran que la NAFA es insensible a las dificultades económicas de la comunidad, especialmente en medio del tema de las asignaciones de DPR que se consideran excesivas. Las redes sociales se ven animadas por una discusión sobre el privilegio de los miembros del DPR, y el nombre NAFA se convirtió en un tema de tendencia con un tono de crítica.

Disculpas repetidas

En respuesta a una ola de críticas, Nafa transmitió apresuradamente una disculpa a través de su cuenta de Instagram el viernes 22 de agosto de 2025.

«Los chicos me perdonan, si mi declaración te duele, pero créanme, no cerraré los ojos para dar mi vida a las personas en mi distrito electoral lo mejor que puedo hacer ahora», escribió.

También agregó: «Entiendo la decepción de la comunidad, en medio de la condición de la comunidad hoy y para mí, los intereses de las personas siempre son priorizados. Los aportes y las críticas de la comunidad serán un recordatorio de que trabajo más en serio, confiable y del lado de la gente. Saludos de mí a todos».

Sin embargo, esta disculpa no parece suficiente para reducir la ira pública. El sábado 30 de agosto de 2025, NAFA volvió a subir un video de disculpa en Instagram.

«Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saludos, buenas noches, buenas noches. Con toda la humildad y respeto que es tan grande para la gente de Indonesia, yo, Nafa Indria Urbach, disculpas profusamente por cada palabra que sale de mi boca, que lastima los corazones de la gente de Indonesia. Wabarakatuh», dijo Nafa Urbach.

Saqueando una casa en Bintaro

La ira pública no solo se extiende en el ciberespacio. El domingo por la mañana, 31 de agosto de 2025, una casa en el área de élite de la esencia de Kebayoran, Bintaro, South Tangerang, que se creía que era la residencia de Nafa Urbach, era el objetivo de saquear masas.

El video de acción se distribuyó ampliamente, mostrando a un grupo de personas que se rompen y toman objetos de valor como televisión, zapatos, bolsas, al contenido del refrigerador. Según los informes, la condición de la casa estaba en ruinas, y los residentes locales incluso escribieron un mensaje sobre la cerca: «Esta casa ha sido saqueada».

Más tarde, se reveló que la casa no pertenecía a Nafa, sino una casa alquilada de su exhusband, Zack Lee. El oficial de seguridad local, Syamsul, explicó que Nafa solo venía ocasionalmente a la casa para visitar a su hijo.

Aun así, este incidente se sumó a la larga lista de acciones de saqueo contra los hogares de los funcionarios, como Ahmad Sahroni, Uya Kuya y Eko Patrio, en medio de una ola de manifestaciones provocadas por la decepción con la política del DPR.

Desactivado del DPR

La culminación de esta controversia fue la decisión del Partido Nasdem el domingo 31 de agosto de 2025, para desactivar a Nafa Urbach y Ahmad Sahroni de la membresía del Parlamento Indonesio.

La decisión firmada por el presidente de Nasdem, Surya Paloh, dijo que se consideró que la declaración de los dos dañaba los sentimientos de las personas y contradecía la visión del partido que priorizaba las aspiraciones de la gente. Esta desactivación es válida a partir del 1 de septiembre de 2025.

La cuenta de Instagram de NAFA desaparece

Después del saqueo y la desactivación del DPR, la cuenta de Instagram de Nafa Urbach con más de 4 millones de seguidores desapareció repentinamente el lunes 1 de septiembre de 2025. Cuando se probó, la página de @NafaUrbach solo mostró los resultados de «Lo siento, esta página no está disponible».

Todavía no está claro si la cuenta fue desactivada deliberadamente por NAFA o eliminada debido a otras razones, como la piratería. Muchas partes sospechan que NAFA tomó este paso para evitar la blasfemia de los ciudadanos o como un esfuerzo por protegerse después del saqueo.

Especulación y reacción pública

La pérdida de la existencia de NAFA tanto en el mundo real como en el mundo digital desencadena varias especulaciones. Algunos ciudadanos sospechan que deliberadamente «desapareció» para reducir la situación, mientras que otros se preocupan por su seguridad.

Hasta ahora, NAFA no ha dado una declaración oficial relacionada con el saqueo de su casa alquilada o la desaparición de su cuenta de Instagram. El público también continúa monitoreando los desarrollos, con muchos de los que cuestionan el siguiente paso del artista que alguna vez fue conocido a través de la canción «Like A Little Vandle».