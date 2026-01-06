Las palabras de Cristiano Ronaldo sobre MU volvieron a viralizarse tras el despido de Amorim

VIVA – discurso antiguo cristian ronaldo acerca de manchester unido está siendo ampliamente discutido por el público nuevamente. Esta afirmación volvió a surgir después EN oficialmente despedido Rubén Amorim desde la presidencia del entrenador, una decisión que provocó un amplio debate entre los aficionados y observadores del fútbol europeo.

Ronaldo habló anteriormente sobre la situación del Manchester United cuando asistió a los Globe Soccer Awards en Dubai a finales de 2024. En ese momento, MU estaba en un período difícil, mientras que Amorim estaba bajo un fuerte escrutinio debido al desempeño inestable del equipo en ese momento. primera división.

En esta ocasión, Ronaldo apoyó abiertamente al técnico portugués. Cree que Amorim ha demostrado su calidad con el Sporting CP, pero tiene que afrontar retos mucho más difíciles al enfrentarse al Manchester United en una competición como la Premier League.

Según Ronaldo, la presión en MU no se puede comparar con la de ningún otro Club. Destacó que la Premier League es la liga más competitiva del mundo y todo entrenador que llegue a Old Trafford seguramente afrontará una fase difícil, independientemente de su reputación y trayectoria.

«Él (Amorim) hizo un trabajo fantástico en el Sporting, pero la Premier League es la liga más competitiva del mundo», dijo Cristiano Ronaldo en los Globe Soccer Awards en Dubai.

Ronaldo incluso dijo que la tormenta que vivía el Manchester United en ese momento era solo cuestión de tiempo. Se muestra optimista de que la situación puede cambiar y destaca que MU sigue siendo el club que ama, a pesar de que su separación de la dirección del club fue acalorada.

«La tormenta continuará, pero luego terminará y el sol volverá a salir», prosiguió.

Sin embargo, lo más agudo de la declaración de Ronaldo reside en su crítica a la raíz de los problemas del Manchester United. Dejó claro que el principal problema de los Red Devils no era sólo el entrenador.

Ronaldo comparó el estado de MU con el de un acuario contaminado. Según él, sustituir el pescado sin limpiar el agua sólo hará que el problema se repita. Esta analogía ahora se cita ampliamente nuevamente porque se considera que describe con precisión la situación interna de MU.