Las palabras de Ben Johnson en Eberflus después de los Cowboys Rout Turn Heads

Semana 3 en Soldier Field, el Bears de Chicago Y sus fanáticos finalmente obtuvieron lo que han estado esperando: un juego completo en las tres fases. Quizás más notablemente, la ofensa en particular parecía una fuerza a tener en cuenta.

El entrenador en jefe de primer año, Ben Johnson, obtuvo su primera victoria en Grand Fashion, acelerando el Dallas Cowboys31-14. En su mejor juego como profesional, mariscal de campo Caleb Williams Estaba tranquilo y al mando, terminando 19 de 28 para 298 yardas y cuatro touchdowns.

La obra que estableció el tono llegó temprano: un Flicker de pulgas perfectamente cronometrado Eso envió a la multitud a un frenesí. Williams entregó D’Andre Swiftquien lo volvió hacia atrás, y Williams descorchó una bomba de 65 yardas a Luther Burden III. Touchdown, Bears. No era solo llamativo, se calculó.

Basado en sus comentarios posteriores al juego, Johnson sabía que Dallas mordería y los castigó.

Ben Johnson dice que vio algo en defensa de Matt Eberflus que lo hizo decidir llamar a Flea Flicker

Cuando se le preguntó específicamente sobre el parpadeo de las pulgas en su prensador posterior al juego, Johnson reveló que él y su cuerpo técnico habían visto algo en la película en defensa de Flus anteriormente que les dio la confianza para llamar a esa obra específicamente.

«Tenemos dispositivos cada semana» Johnson dijo sobre el parpadeo de las pulgas después de la victoria. «Le doy mucho crédito al personal. Están pasando, mirando la cinta y descubriendo cosas que pueden o no encajar, ya sea Dallas este año, o algunas de las cosas que estamos viendo de la defensa de Chicago desde antaño. Así que eso fue realmente un personal.

«Algo que practicamos toda la semana», dijo Williams sobre la obra. «Le dije a Luther: ‘No me superarás en el juego, solo corre’. Hicieron un gran trabajo, la línea O, el parpadeo de las pulgas es una jugada muy larga.

Sin embargo, no fue solo una jugada. Los Bears apilaron explosivos toda la tarde. Williams encontrado Roma Odunze Para un TD de 35 yardas en la primera unidad, luego golpee a Te Colston Loveland para otro trozo de 31 yardas en el medio.

Swift arrancó una pantalla de 41 yardas en 3er y largo, Burden agregó otros 29 yardas antes del medio tiempo.

El 3er trimestre de los Bears, Vs. Cowboys, era algo de belleza

También estaba el tercer cuarto de viaje, que prácticamente selló el destino de los Cowboys. Chicago abrió con una marcha de 19 jugadas y 76 yardas que masticó casi 10 minutos de reloj. Once de esas jugadas fueron carreras. Los osos impusieron por completo su voluntad, y Williams coronó el viaje con un TD de cuarto intento para Djome Moeure es.

Fue un juego que nunca se sintió realmente cercano. Por primera vez en su joven carrera, Williams no fue despedido. Chicago también convirtió más de la mitad de sus terceros bajos (8 de 14), mientras que Dallas fue solo 3 de 11.

Nunca lo admitirán por completo, pero había un ángulo personal innegable en este enfrentamiento tanto para Eberflus como para Johnson. Eberflus, despedido por Chicago la temporada pasada, regresó como el coordinador defensivo de Dallas. En lugar de mantener a Williams y la ofensiva bajo control, vio a sus antiguos jugadores incendiarlo toda la tarde. Por otro lado, Johnson es el tipo que Chicago contrató para reemplazarlo. ¿Golpear a Eberflus frente a su primera victoria? Ese es el tipo de cosas sobre las que un nuevo régimen puede construir.