Las órdenes de Kerala HC se presentan al supuesto robo de oro sabarimala







El Tribunal Superior de Kerala ordenó el lunes la formación de un Equipo de Investigación Especial (SIT) para investigar el supuesto robo de oro de Templo SabarimalaAl tiempo que dirige que la investigación es confidencial y no se filtre ninguna información.

La investigación estará dirigida por el ex superintendente de la policía ssidharan y supervisado por el director general adicional de la policía (ADGP) H Venkatesh. El equipo estará compuesto por tres inspectores, incluidos los expertos cibernéticos.

El banco Devaswom del Tribunal Superior ha dirigido el equipo de investigación especial Para mantener la investigación estrictamente confidencial y no filtrar ninguna información.

La orden de la corte se refiere a 2019, cuando las placas de cobre forradas de oro fueron retiradas por la Junta de Travancore Devaswom (TDB). El problema se intensificó cuando Unnikrishnan Potti afirmó que dos paneles de oro donados al templo en 2019 faltaban en la sala Strong, justo antes del evento global de Ayyappa Sangamam patrocinado por TDB. Recientemente, la vigilancia del BID había recuperado los elementos «faltantes», pero se alegó que se perdieron alrededor de 5 kg de peso de las placas.

Mientras tanto, el ministro de Kerala Devaswom, VN Vasavan, dijo que la vigilancia de TDB presentará su informe preliminar al Tribunal Superior el 8 de octubre.

«Hoy, la oposición organizó un gran esfuerzo inútil para crear una controversia. Basado en la Directiva del Tribunal Superior, la Vigilancia Devaswom está llevando a cabo una investigación. El informe preliminar se presentará al Tribunal mañana (6 de octubre)», dijo el ministro en una conferencia de prensa aquí.

Más temprano el 5 de octubre, el Vigilancia TDB Grabó la declaración de Unnikrishnan Potty, un ex ayudante y el patrocinador de obras de placas de oro en el Templo Sabarimala Ayyappa.

Unnikrishnan Potty fue interrogado durante casi tres horas en la sede de Vigilance de TDB en Thiruvananthapuram. Después de la sesión, dejó las instalaciones sin responder claramente a las preguntas de los medios.

Cuando se le presionó, Potty comentó: «¿No tengo libertad como individuo? Todo será probado ante el Tribunal Superior. No tengo derecho a moverme libremente? La verdad prevalecerá».

La investigación proviene de las acusaciones de que varias paneles de oro Eliminado del Templo en 2019 y 2025 para su restauración en talleres en Hyderabad y Chennai se manejó mal, con discrepancias reportadas en su contenido de peso y oro.

La controversia reavivó después de que el Tribunal Superior de Kerala ordenó el retorno inmediato de los paneles chapados en oro tomados para reparaciones y criticó al TDB por violar las normas procesales al no informar al comisionado especial de Sabarimala designado por el tribunal.

Tanto el Congreso como el Partido Bharatiya Janata (BJP) han anunciado agitaciones estatales a partir de hoy y habían estado exigiendo una investigación de la Oficina Central de Investigación (CBI) monitoreada por el Tribunal Superior sobre las presuntas irregularidades.

