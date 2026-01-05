Las operaciones portuarias de Ciwandan Banten siguen siendo seguras

Jacarta – Inundación Esto ocurrió como resultado de las lluvias de alta intensidad que cayeron desde el viernes 2 de enero de 2026 por la tarde. El anegamiento se extendió ampliamente en tres subdistritos, a saber, Ciwandan, Cibeber y Jombang, Cilegon, Banten.

La zona de Ciwandan, especialmente el pueblo inundado, fue uno de los puntos más afectados. El agua desbordada también sumergió varias carreteras principales, incluida la zona frente a la fábrica de cemento hasta la carretera de circunvalación sur (JLS), que es una ruta estratégica que conecta Anyer-Cilegon.

Esta condición provoca congestión del tráfico y dificulta la movilidad de los residentes. Para información, en el área de Ciwandan hay puerto propiedad de PT Pelabuhan Indonesia (Persero) o Pelindo.

Jefe de grupo El secretario corporativo de Pelindo, Ali Sodikin, garantiza que las actividades operativas portuarias se desarrollen con normalidad y seguridad.

«Las actividades en el puerto de Ciwandan continúan como de costumbre. Seguimos monitoreando las condiciones del campo y coordinándonos con el gobierno regional y las agencias relacionadas para garantizar que se mantenga el acceso logístico», dijo, a través de un comunicado oficial, el lunes 5 de enero de 2026.

Pelindo continúa fortaleciendo la coordinación intersectorial para apoyar el manejo del impacto de las inundaciones, especialmente en áreas alrededor de los puertos.

Esto es importante para reducir el impacto en la comunidad y al mismo tiempo mantener el buen funcionamiento de las actividades portuarias.

Eso no es todo. Pelindo también distribuyó 500 paquetes de ayuda alimentaria básica a las comunidades afectadas por las inundaciones en la zona de Ciwandan.

Esta asistencia se proporcionó tras las inundaciones que inundaron zonas residenciales e interrumpieron el acceso principal a zonas industriales y puertos desde el viernes pasado.

La distribución de ayuda es la rápida respuesta de la empresa al impacto directo de las inundaciones que sienten las comunidades alrededor de la zona portuaria. «Estamos aquí para ayudar a aliviar la carga de las comunidades afectadas», afirmó Ali.