Las operaciones mineras de Freeport se detuvieron, mientras que 7 trabajadores fueron atrapados por un deslizamiento de tierra

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil lahadalia decir operacional Tambang PT Freeport Indonesia fue despedida temporalmente.

Esto sigue relacionado con la existencia de 7 trabajadores que, según los informes, aún están atrapados. corrimiento de tierras.

«Ahora se detiene temporalmente. Todas las instalaciones de personal se centran en cómo lidiar con el desastre allí», dijo Bahlil a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, lunes de 1525.

Bahlil afirmó haber informado el incidente en la mina PT Freeport Indonesia al presidente indonesio Prabowo Subianto.

No solo eso, Bahlil dijo que su partido había enviado un equipo para verificar la ubicación.

«Le informé al Sr. Presidente y nuestro equipo ha estado en Timika desde hace unos días. Más tarde esperaremos el informe sobre su último desarrollo», explicó.

Anteriormente informó, el viceministro de recursos energéticos y minerales, informó Yuliot Tanjung, siete trabajadores de PT Freeport Indonesia (PTFI) que estaban atrapados por minas subterráneas en la cueva de bloques de Grasberg, Central Papua, hasta ahora no se han encontrado.

Mientras que los esfuerzos de evacuación realizados al hacer dos nuevos túneles, han llegado a la ubicación inicial donde los empleados están atrapados.

«Pero la persona interesada (trabajadores atrapados) no está en el lugar», dijo Yuliot en la oficina del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Cuando ocurren deslizamientos de tierra, los siete trabajadores atrapados aún pueden comunicarse con el equipo de Freeport usando Handy Talkie (HT). La comunicación logró concluir el punto de ubicación inicial donde los trabajadores estaban atrapados, y la estimación inicial del equipo para alcanzar ese punto fue de 30 horas.

Pero después de 30 horas y he cavado dos túneles nuevos para llegar a ese punto, no se pueden encontrar trabajadores atrapados.

Sospecha de Yuliot, la causa se debió a la línea de minería subterránea sinuosa, mientras que HT, que originalmente era un medio de comunicación, ya no funciona.

«Esta comunicación puede estar (cortada porque) después de la batería o qué, esto ha roto la comunicación», dijo Yuliot.