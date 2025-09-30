Las operaciones de vuelo golpean en Delhi en medio de lluvias, el aeropuerto ve cinco desvíos de vuelo







Al menos cinco vuelos fueron desviados en el Delhi aeropuerto El martes por la tarde, debido a las condiciones climáticas adversas en la capital nacional, ya que las fuertes lluvias azotaban partes de la ciudad, según un funcionario, informó el PTI.

Las fuertes lluvias azotaron partes de Delhi-NCR el martes y las aerolíneas emitieron avisos de que las operaciones de vuelo podrían verse afectadas.

El funcionario dijo que cinco vuelos que aterrizarían en el aeropuerto de Delhi fueron desviados a Jaipur entre las 12.15 p.m. a las 12.30 p.m.

«La lluvia persistente y las tormentas eléctricas están afectando actualmente a Delhi, lo que lleva a posibles demoras en las operaciones de vuelo. Nuestros equipos están monitoreando de cerca la situación para garantizar que su viaje se reanude tan pronto como mejoran las condiciones», dijo Indigo en una publicación en X a las 12.49 p.m.

🌧️ Aviso de transferencia ☔🛫 Actualmente están afectando la lluvia persistente y las tormentas eléctricas #Delhiconduciendo a posibles retrasos en las operaciones de vuelo. Nuestros equipos están monitoreando de cerca la situación para garantizar que su viaje se reanude tan pronto como las condiciones mejoren. Si estás viajando … – Indigo (@Indigo6e) 30 de septiembre de 2025

Air India, en un puesto en X a las 12.07 pm, dijo que las fuertes lluvias pueden afectar las operaciones de vuelo hacia y desde Delhi.

Debido al mal tiempo en Delhi, todas las salidas/llegadas y sus vuelos consecuentes pueden verse afectados, dijo SpiceJet en un puesto en X a las 11.46 a.m.

En una publicación sobre X a las 11.56 a.m., el operador del aeropuerto de Delhi, Dial, dijo que Delhi está experimentando condiciones climáticas adversas, pero todas las operaciones de vuelo eran normales.

El Aeropuerto Internacional Indira Gandhi (IGIA) en la capital nacional es el aeropuerto más grande del país y maneja alrededor de 1.300 movimientos de vuelo diarios.

Mientras tanto, pesado lluvias El martes, azotó partes de la capital nacional y la lluvia combinada con el tráfico de la temporada festiva causó una gran interrupción en Delhi, dijeron las autoridades, informó el PTI.

Los viajeros lucharon con largos atascos de tráfico y congestión en rutas clave, dijeron.

Las redes sociales se inundaron con informes de gruñidos de tráfico, particularmente cerca del Parque Tikona cerca de Jamia Millia Islamia, y una atascos de 25 minutos en el paso elevado cerca del Hotel Radisson en NH-48, que afectan a los conmutadores que viajan de Delhi a Gurugram.

También se informó un tráfico pesado en el noroeste de Delhi, con áreas alrededor de Netaji Subhash Place en Pitampura y grandes tramos de la carretera de anillo exterior que presencian vehículos de movimiento lento, según el PTI.

Si bien la precipitación proporcionó cierto alivio del reciente hechizo del clima húmedo, agravó los problemas de viaje en toda la ciudad. En el sur de Delhi, ocupado caminos como Mahatma Gandhi Road, NH-48, y el Capitán Gaur Marg de Lajpat Nagar experimentaron una congestión severa.

«El tráfico era un parachoques en Mathura Road, Old Rohtak Road, partes de Ito y el tramo de Mahatma Gandhi Road hasta Gt Karnal Road», publicó un viajero en las redes sociales.

Según el Departamento de Meteorología de la India (IMD), se esperaba que la temperatura máxima del martes se asentaría alrededor de 35 ° C, mientras que el mínimo se registró a 28.7 ° C – 5.4 grados por encima de lo normal. La humedad relativa fue del 74 por ciento a las 8:30 a.m.

El IMD pronosticó un cielo generalmente nublado con lluvia o llovizna durante todo el día.

(con entradas PTI)









