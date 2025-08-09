Las operaciones antiterroristas de Kulgam entran en el día 9; Dos soldados matados, dos heridos







Dos soldados del ejército fueron asesinados y tantos heridos en un tiroteo durante la noche con terroristas en Jammu y Cachemira. Distrito de KulgamEn una de las operaciones antiterroristas más largas en el valle que ingresó al noveno día el sábado, dijeron las autoridades, informaron PTI.

El Cuerpo Chinar con sede en Srinagar, en un puesto sobre X, pagó homenajes a los soldados asesinados en el encuentro y dijo que la operación aún estaba en marcha.

Dos terroristas han sido asesinados en el encuentro que comenzó el 1 de agosto después de que las fuerzas de seguridad lanzaron una operación de cordón y búsqueda en un bosque en Akhal en el distrito del sur de Cachemira, luego de aportes de inteligencia específicos sobre la presencia de terroristas allí.

La identidad y la afiliación grupal de los terroristas asesinados no se han determinado hasta ahora.

En una publicación en X el sábado, el Cuerpos Dijo: «El Cuerpo de Chinar honra el sacrificio supremo de los Bravehearts, L/NK Pritpal Singh y Sep Harminder Singh, en la línea de deber por la nación. Su coraje y dedicación nos inspirarán para siempre».

El ejército dijo que se solidariza con las afligidas familias. «La operación continúa», agregó.

Las autoridades dijeron que otros dos soldados resultaron heridos en el disparo nocturno, llevando el número de personal de las fuerzas de seguridad lesionadas a nueve, informó PTI.

Oficiales de la Policía Senior y del Ejército, incluido el Policía de Jammu y Cachemira El jefe Nalin Prabhat, y el comandante del norte del ejército, el teniente general Pratik Sharma, están monitoreando de cerca la operación durante el día, dijeron las autoridades, informaron PTI.

Las fuerzas de seguridad han presionado a drones y helicópteros en servicio para rastrear a los terroristas en el área del bosque. Los comandos para también estaban ayudando a las fuerzas de seguridad a neutralizar los ultras ocultos.

Hace casi una semana, las fuerzas de seguridad neutralizaron a un terrorista durante un tiroteo que continuó durante la noche en el área de Akhal del distrito de Kulgam del sur de Cachemira, dijo Chinar Corps.

La operación conjunta fue llevada a cabo por el ejército indio, la policía de Jammu y Cachemira, CRPF y el Grupo de Operaciones Especiales (SOG). En un puesto en X, el Cuerpo de Chinar del ejército indio dijo: «Op Akhal, Kulgam. Intermitente e intenso tiroteo continuó durante la noche. Tropas de alerta respondió con fuego calibrado y apretado el noes

«Un terrorista ha sido neutralizado por las fuerzas de seguridad hasta ahora. Operación Continúa «, agregó Post en X.

Mientras tanto, la policía de Baramulla rompió un escondite terrorista en el bosque Gogaldara-Danwas.

La policía tomó el jueves una granada, una pistola, una revista, nueve rondas de municiones y suministros médicos.

Compartiendo un puesto X, la policía de Baramulla escribió: «Sobre un aporte específico en el bosque de Gogaldara-Danwas, la policía de Baramulla rompió un escondite terrorista. Recuperada: 1 pistola, 1 mag, nueve rondas, una granada y suministros médicos. FIR registrado en PS Tangmarg. Investigación en camino».

(Con entradas de PTI)





