Las oficinas del partido deben convertirse en hogares del pueblo

Kupang, VIVA – Llegada del Secretario General del Consejo de Liderazgo Central (DPP) del PDI Perjuangan, Hasto Kristiyantoen la ciudad de Kupang fue recibido con un fuerte sentido de tradición. Antes de la apertura suave de la oficina del DPC de Perjuangan de la PDI de la ciudad de Kupang en la región de Alak, se llevó a cabo una ceremonia tradicional sagrada como una forma de respeto por la cultura local de Nusa Tenggara Oriental (NTT).

La bienvenida estuvo a cargo de Hasto y su séquito vestidos con telas típicas de NTT. Este símbolo ilustra la estrecha sinergia entre el espíritu del partido y los valores culturales regionales, además de enfatizar el compromiso. PDIP contra las raíces de la tradición popular.

En su discurso, Hasto Kristiyanto transmitió los cálidos saludos del Presidente General del PDIP, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri. Elogió el espíritu de cooperación mutua de los cuadros del PDIP Kupang como un reflejo real de la ideología del partido que está firmemente arraigada en las ideas de Bung Karno.

«La oficina del partido debe ser también la Casa del Pueblo», afirmó Hasto en su declaración oficial, citada el viernes 7 de noviembre de 2025.

Explicó que la oficina del partido no era sólo un lugar administrativo, sino un espacio abierto para que la gente expresara sus aspiraciones. Estas aspiraciones, continuó Hasto, se traducirán en políticas públicas por las que el PDIP está luchando en la legislatura.

Además, Hasto enfatizó la importancia de la función de la oficina del partido como centro de datos estratégico que abarca desde archivos, datos de votantes hasta datos demográficos, que es la base de la planificación política del partido para acercarse al pueblo.

Añadió que la gran inauguración estaba prevista deliberadamente para mayo, en preparación para dar la bienvenida al Mes de Bung Karno en junio.

El presidente del DPC del PDIP de la ciudad de Kupang, Yeskiel Loudoe, dijo en su informe que la construcción de la oficina de dos pisos (fase I) fue puramente el resultado de la cooperación mutua de los cuadros del partido en Kupang.

«Después de entregar el certificado de propiedad en febrero y colocar la primera piedra el 1 de junio, hoy se ha completado la primera fase del edificio», dijo Loudoe.

También tiene como objetivo finalizar el tercer piso en marzo del próximo año, como parte de los preparativos para la gran inauguración prevista para el próximo mes de mayo.

El evento terminó con una inauguración simbólica de la inauguración marcada por un corte de cinta por parte de Hasto Kristiyanto, acompañado por Andreas Hugo Pareira, Sri Rahayu, Hj. Yuke Yurike, Stevano Rizki Adranacus y Emi Nomleni.