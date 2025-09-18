Las ofertas de ShopeeFood ofrecen un menú RP1 de Solaria y descuentos especiales de 1 mil, ¡específicamente el 19 de septiembre!

VIVA – ShopeeFood nuevamente mimó a los clientes con una oferta exclusiva de solo RP1 para el menú de Menega de pollo Express Bowl de Solanas. Promoción Este especial está disponible el 19 de septiembre de 2025 a través de la función de ofertas de ShopeeeFood.

Además, las ofertas de ShopeeFood también ofrecen una variedad de colecciones de menús de descuento desde comerciantes especiales de 1RB hasta opciones completas culinario CLIENTES DE SEPEAEFOOD en Indonesia. Docenas de menús de comida para bebidas de Chatime, Domino’s Pizza, Thirst!, Republic Kebab, Tomoro Coffee y otros comerciantes pueden ser ordenados directamente en la solicitud de Shopee.

El jefe de desarrollo de negocios, Shopeefood Indonesia, Rizkyandi Ramadhan, dijo: «Estamos agradecidos por el alto entusiasmo de los clientes leales de ShopeeFood con un menú de RP ShopeeFood puede seguir siendo un amigo culinario para nuestros clientes leales con varias innovaciones de las ofertas exclusivas de ShopeeeeFood».

La sesión en vivo es más animada y muchos premios

El pico del Día de ShopeeFood en septiembre presenta una variedad de premios atractivos, en forma de 4 unidades del iPhone 16 como el premio principal, acompañado de otros premios que se pueden obtener durante la sesión en vivo sin parar de 8 horas juntas Papi, Ddaffarqqq, KeziaetheeiaY No arasa. El famoso contenido de creador guiará el evento e interactuará directamente con la audiencia para participar en varios desafíos y regalos para obtener el gran premio y también otros premios en forma de televisión inteligente, microondas, relojes inteligentes y olla de arroz.

Cómo obtener una promoción RP1 a través de la función de cesta en vivo de Oren Shopee

En esta edición de septiembre de 2025, los conocedores de ofertas de ShopeeeFood se facilitan cada vez más en la compra de un cupón RP1 a través de la función de cesta en vivo de Oren Shopee. Para obtenerlo, asegúrese de haber utilizado la última versión de la aplicación Shopee, lo siguiente:

Ingrese el programa de transmisión en vivo en el canal en vivo de Shopee o abre ofertas de ShopeeFood en la página principal de ShopeeeFood.

Se pueden ver y comprar varios comprobantes de ofertas de ShopeeFood cuando se realiza la transmisión en vivo.

Vuelva de comprobación de ofertas de Ofers deseadas directamente a través de la función de cesta en vivo de Oren Shopee. Después de que la compra sea exitosa, se puede usar el cupón.

Mientras tanto, la colección del menú de descuento de 1 mil también se puede obtener a través del módulo de ofertas de ShopeeeFood.

Para obtener información más completa sobre la promoción especial del Día de los ShopeeFood, visite:

https://shopee.co.id/shopeefood-Deals-RP1.