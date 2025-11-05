Las ofertas de empleo caen un 30 por ciento tras la aparición de la IA, ¿es esta la culpable del gran número de desempleados?

Jacarta – Cuando ChatGPT se lanzó por primera vez en noviembre de 2022, muchos predijeron inteligencia artificial (AI) revolucionará el mundo del trabajo. Dos años después, esta predicción parece haberse comprobado, al menos en Estados Unidos (EE.UU.).

El gráfico económico que se volvió viral en las redes sociales muestra una diferencia sorprendente entre los dos indicadores principales, a saber mercado de valores EE.UU. que saltó más del 70 por ciento, mientras que el número vacante de empleo en cambio, cayó alrededor del 30 por ciento.

Datos de Encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral (JOLTS) muestra que el número de puestos vacantes en EE. UU. alcanzó su punto máximo en marzo de 2022, con 11,5 millones de puestos, el más alto desde que comenzó la encuesta en 2000.

Sin embargo, en agosto de 2025, esa cifra había caído drásticamente a 7,18 millones, o una disminución de alrededor del 30 por ciento. Mientras tanto, durante el mismo período, el índice S&P 500 en realidad se disparó de 3.840 puntos a 6.688 puntos, un aumento de alrededor del 74 por ciento.

Sin embargo, detrás de esas dramáticas cifras, los economistas descubren una historia mucho más compleja. Mucha gente culpa a la IA como la principal causa de la pérdida de empleos, pero los datos muestran un factor más importante: la política monetaria estricta. Reserva Federal (La Reserva Federal).

Como se sabe, la primera subida de tipos de interés se llevó a cabo el 16 de marzo de 2022 en 0,25 puntos porcentuales, después de tres años sin cambios. Esta medida marca el comienzo de 11 aumentos de tasas de interés hasta julio de 2023.

El impacto se sintió de inmediato. Los costos de endeudamiento están aumentando, la inversión se está desacelerando, el gasto está cayendo y la contratación está cayendo abruptamente. En septiembre de 2025, la Reserva Federal comenzó a bajar las tasas de interés nuevamente para reactivar el lento mercado laboral y evitar que aumentara el desempleo.

Además de la política monetaria, los factores comerciales y de inmigración también ejercen presión sobre el mercado laboral. Los aranceles a las importaciones y las restricciones a la inmigración de la administración Trump están aumentando los costos de producción y desacelerando el crecimiento laboral.

Según estudios de Fundación Nacional para la Política AmericanaLa política podría reducir la fuerza laboral estadounidense en 15 millones de personas en 10 años y reducir el crecimiento económico anual en casi un tercio.

Si es cierto que la IA es la principal causa, los sectores más cercanos a la tecnología deberían mostrar el mayor descenso. Sin embargo, los datos demuestran lo contrario.