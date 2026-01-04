Las nuevas reglas de Argentina podrían resultar en la suspensión de Lionel Messi para jugar en la selección nacional

VIVA – Se informa que Argentina implementará nuevas reglas que tienen el potencial de cambiar el mapa para el desarrollo de jugadores jóvenes. Curiosamente, se dice que esta política ha tenido un gran impacto si se implementó en el pasado, incluso podría crear Lionel Messi prohibido jugar para el equipo nacional del grupo de edad.

Lea también: PSSI revela razones para elegir a John Herdman como entrenador de la selección nacional de Indonesia



leonel Messique ahora tiene 38 años, es recordado desde hace mucho tiempo como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Su carrera comenzó en Newell’s Old Boys antes de despegar con el Barcelona, ​​luego jugó en el Paris Saint-Germain y ahora continúa su andadura en la Major League Soccer con el Inter Miami.

Lea también: ¡Te deja boquiabierto! Los 10 deportistas mejor pagados del mundo en 2025



A lo largo de su carrera en el club, Messi ha disputado 973 partidos y ha marcado 792 goles. También coleccionó ocho trofeos del Balón de Oro, 10 títulos de La Liga y cuatro trofeos de la Liga de Campeones.

A nivel internacional, Messi ha disputado 196 partidos con la selección argentina con una contribución de 115 goles y llevó a la Albiceleste a ganar. copa del mundo 2022.

Lea también: Prabowo apoya la transmisión equitativa del Mundial 2026 para el pueblo indonesio



Sin embargo, el último informe señala que la Federación Argentina de Fútbol (AFA) planea implementar nuevas regulaciones respecto a la convocatoria de jugadores jóvenes a la selección nacional. Se afirma que esta regla prohíbe la convocatoria de jugadores que se muden a Europa sin antes firmar un contrato profesional en Argentina.

Según el informe de One Football, la AFA no convocará a los jugadores de la selección nacional de la categoría de edad que se vayan a un club europeo en una transferencia gratuita sin un contrato profesional en el país.

Media Rising Ballers explicó la política a través de publicaciones en las redes sociales. Dijeron que esta medida se tomó para proteger a los clubes argentinos que desempeñan un papel importante en el desarrollo de jugadores jóvenes.

«Argentina dejará de convocar jugadores para selecciones juveniles si se mudan a Europa sin antes firmar un contrato profesional en Argentina. Los jugadores que se vayan con transferencias gratuitas no serán convocados por razones de ‘patria potestad’, que apuntan a proteger los intereses del club de desarrollo de jugadores», escribió Rising Ballers.

Si esta regla hubiera estado vigente en el pasado, lo más probable es que Lionel Messi nunca hubiera jugado para la selección argentina en su grupo de edad. La razón es que Messi dejó Argentina a una edad temprana para unirse al Barcelona sin tener la oportunidad de firmar un contrato profesional con un club de su país.